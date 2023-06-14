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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن مسابقة تصميم لوجو لتمور الوادي الجديد

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومحافظة الوادى الجديد عن مسابقة تصميم لوجو أو شعار لتمور الوادي الجديد، حيث تكون مسابقة اللوجو للمتخصصين وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم.


تتطلب المسابقة تصميم لوجو أو شعار يعبر عن علامة جماعية لمنتجات التمور والنخيل ومنتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
 

  • أن تكون فكرة اللوجو جديدة وغير مقتبسة من أي لوجو آخر.
  • أن يعبر اللوجو عن هوية محافظة الوادي الجديد والجودة الفريدة لمنتجات تمور الوادي الجديد.
  • تسليم المشارك اللوجو بصيغة pdf تشتمل على:
    1. نسخة من التصميم أبيض وأسود. 
    2. نسخة ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.
  • يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وارسال الأعمال على الرابط التالي:
    https://forms.gle/3ortvvT7h7yUnQPC6
  • آخر موعد لتسليم الأعمال يوم الأحد 18 يونيو 2023.
  • في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت و تسليم الشعار بصيغة .psd بمقاسات "٣ سم * ٥ سم - ١٠ سم * ١٥ سم -٢٠ سم * ٣٠ سم".
    جوائز المسابقة
    ١- يحصل أفضل تصميم على جائزة مالية وقدرها 10000 جنيه مصر  وشهادة تقدير.
    ٢- تؤول كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 ومن الجدير بالذكر أن العلامة الجماعية هي علامة تجارية تستخدم لتمييز سلع أو خدمات تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، وسيتمكن أهالي الوادي الجديد الذين ينتجون التمور والمواد الغذائية الخام والمعالجة والزيوت والحرف اليدوية من نخيل الوادي الجديد، من استخدام العلامة الجماعية لتحسين وضع منتجاتهم في السوق المحلية والدولية.
 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الملكية الفكرية الوادى الجديد حافظة الوادى الجديد

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