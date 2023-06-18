تبدأ من 130 جنيها.. التموين تطرح لحوم وخراف حية| الأسعار والأماكن

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة و المبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف «المصيلحى» أن فتح الاعتماد المالى بقيمة 10 ملايين دولار ساهم فى زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتى إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها. وأكد أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ فى الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائيه على مستوى الجمهورية وذلك لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن عددا كبير من التعاقدات التي تمت بالوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية تساهم فى زيادة عدد معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد حسنين أنه جار وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها جوًا خلال الأيام القادمة.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين و معاون وزير التموين، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صدق علي قيام المخابز البلدية المدعمة بفتح أبوابها خلال فترة عيد الأضحى، كما سيكون متاح رصيد استراتيجي من الدقيق المدعم داخل المطاحن والمخابز العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف كمال خلال جولة تفقدية اليوم على منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة ضخ اللحوم، أن توريد القمح المحلية سيتوقف جزئيًا خلال فترة العيد، علي أن يستأنف بعد الإجازة مباشرة وحتي نهاية أغسطس القادم، مؤكداً أنه تم استلام نحو 3.4 مليون طن حتي الآن.

وتابع كمال أنه سيتم أيضَا خلال فترة العيد استمرار الرقابة التموينية والرقابة التجارية على كافة الأسواق المحلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، الرسالة الأساسية هي توفير الغذاء الامن الصحي المستدام بجودة عالية وبكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، وتلك المعادلة الصعبة التي نجحت بها وزارة التموين منذ اندلاع ازمة كورونا في 2019.

وأشار كمال إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها استراتيجية ثابتة وهي تنويع المصادر والمناشئ مثلما شاهدنا الازمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت ظلالها على القمح والزيوت وتم اعتماد 22 منشأ لاستيراد الاقماح ، ومثلما حدث توتر الأوضاع في السودان، تم اعتماد مناشئ اخري مثل الهند وتنزانيا واوغندا في استيراد اللحوم.

وأكد كمال أن وزارة التموين تطرح 150 رأس ماشية يوميًا، موضحَا أن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 195 جنيهَا للكيلو الطازج، و160 جنيهًا للكيلو المجمد، و85 جنيهًا لكيلو الدواجن، كما تم التعاقد على 10 آلاف رأس أغنام من تنزانيا واوغندا.

وتابع كمال، ألتمس للمواطنين العذر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية والتي تخطت حاجز الـ300 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين يتم طرحها في منافذ وزارة التموين بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد، ولذلك تم إقامة 36 شادر على مستوي الجمهورية لطرح الخراف.

وأضاف كمال، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تبنت مبادرة وهي ان السيارات المتنقلة التابعة للوزارة وسيارات تحيا مصر حمولة 1 و1.5 و5 أطنان، تتواجد بالقرب من الشوادر المقامة، وتم البدء في عدد من المحافظات مثل القاهرة والقليوبية والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة، لافتًا إلي أن الهدف من ذلك هو استغلال الأدوات التابعة للوزارة وهي مشروع شباب الخريجين فضلا عن المجمعات الاستهلاكية 1300 مجمع.

وأشار كمال، إلي أنه تم زيادة عدد فروع جمعيتي لتصل إلي 8 آلاف منفذ حتي الان على مستوي الجمهورية، والمرحلة الخامسة مستهدف بها ألف منفذ جديد ويتم حاليًا عمل المعاينات للطلبات المقدمة.

وأوضح كمال، أن تعداد سكان مصر 105 ملايين مواطن منهم 72 مليون مواطن مستفيد من المنظومة التموينية، إضافة إلي أن وزارة التموين يتبعها أكثر من 100 ألف منشأة تموينية منها 30 الف مخبز بلدي مدعم، 30 الف بدال تمويني، 1300 مجمع استهلاكي، 8 آلاف جمعيتي، 165 مطحن، 1400 مكتب تموين، وفروع جهاز حماية المستهلك، وفروع السجل التجاري.

التموين تطرح لحوم

وقال اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة ، أن الشركة جهزت عدداً كبيراً من المنافذ المتنقلة لتوفير اللحوم الطازجه و المبردة بالمحافظات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة.

وأشار إلى جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين نوعا مناشئ الاستيراد، ساهم في توافر اللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية سواء كانت البرازيلية أو الهندية.

وأضاف أنه هناك متابعة يومية لعمليات ضخ اللحوم بكافة أنواعها في المجمعات التابعة للشركة إضافة إلى توزيع المنافذ المتنقلة بالمحافظات .

وأكد عبد الله أن اللحوم البرازيلية تباع بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيها للكيلو وهي أقل من السوق المحلية واللحوم الهندية بـ 130 جنيه للكيلو، مشيراً إلى توافر كميات كبيرة من تلك اللحوم أيضا .

لحوم بلدي

وأضاف عبد الله أن هذه التخفيضات أحدثت إقبالا كبيراً من قبل المواطنين علي منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،

وأكد اللواء خالد عبد الله أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من الدواجن بالمجمعات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بسعر 85 جنيها للكيلو.

الخراف الحية

مضيفا أنه تم إقامة عدداً كبيراً من شوادر بيع الخراف الحية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم، لافتاً إلي أن الشادر الواحد يضمن من 30 إلي 40 رأس وذلك حسب القوة الشرائية والكثافة السكانية، مؤكدا أن الخراف تتمتع بجودة عالية لاسيما في محافظات الوجه البحري.

بينما قال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة ، أن الشركة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك منذ أكثر من شهر، وذلك طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء واحمد حسنين رئيس الشركة القابضة واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة، حيث تم وضع خطة محكمة لتوفير السلع خاصة اللحوم بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح عبد العزيز ان العام الحالي شهد استعدادات اكثر من السنوات السابقة بسبب الأوضاع الحالية والزيادات الكبيرة في الأسعار، حيث قامت الشركة بزيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ لإحداث توازن سعري في السوق خاص اللحوم

وأضاف عبد العزيز ، أن هذه الأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلي 25٪ علي الأقل والتي تراوح سعر كيلو اللحوم بها بين 300 و 320 جنيها ، بخلاف تعاقدات الشركة القابضة للصناعات الغذائية علي نحو 55 ألف رأس سوادني خلال الفترة الماضية ، منهم نحو 14 ألف و 950 رأس متواجدين بمحجر توشكي ، ويتم الضخ بفروع الشركات التابعة البالغ عددها 1350 منفذ يومياً، بالإضافة إلي 4500 طن دواجن برازيلي مجمد.

وأوضح أنه كل عام يتم ضخ كميات كبيرة من الخراف الحيه بالشوادر ، وبسبب الإقبال الكبير من المواطنين نجدها تنفذ قبل يوم وقفه عرفات، مؤكدًا أن العمل مستمر بالمنافذ من يوم الوقفة وحتي ثالث أيام العيد، مطالبًا المواطنين بضرورة الحصول علي احتياجاتهم الفعلية من اللحوم والسلع دون تخزين حتي نستطيع توزيعها على اكبر عدد.

وفيما يتعلق بباقي السلع قال عبد العزيز، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من الأرز حيث يتم طرح نوعين المستورد بسعر 20 جنيه للكيلو وهناك نوع آخر بـ 25 جنيها للكيلو في حين تخطي سعره في السوق حاجز الـ 35 جنيها ، مؤكدا أن المواطن يستطيع الحصول علي اي كمية يحتاجها خاصة في ظل وجود أرصدة كافية.

وأشار إلي أن الدولة نجحت في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والمواطن لم يشعر بوجود نقص في أي صنف، مشيرا إلي الوزارة تقوم بزيادة معدلات الضخ في حال ارتفاع الأسعار في السوق لإحداث توازن في المعروض.