أهلي جدة يرغب في خطف حارس مرمي تشيلسي

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة اهلي جدة في ضم السنغالي ادوارد ميندي حارس مرمي نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سكاي سبورتس: أهلي جدة توصل لإتفاق مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي بعقد سيمتد حتى صيف 2026".

كان نادي أهلي جدة، أعلن عن ضمه للاعب البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".