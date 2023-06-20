وكيل وزارة التعليم بسيناء يتابع توزيع الأسئلة على لجان الثانوية العامة

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، وصول أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية مع مسؤولي مركز الأسئلة بمدينة العريش، حيث تم تسليمها الساعة الثامنة والنصف ، لتوزيعها على الطلاب الثانوية العامة في مختلف اللجان بمراكز المحافظة الساعة التايعة صباحا.

ضوابط الامتحانات:

كما تواصل رضوان مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، من خلال غرفة العمليات، للتاكيد على الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات .

وطالب ،بتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات .

حيثيؤظي (٣٨٣٤ ) طالبا وطالبة ، بمحافظة شمال سيناء امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء ، في مادة اللغة الاجنبية الثانية موزعين كالتالي : ٤٩١ أدبي - ٣٠٤٩ علمي علوم- ٢٩٤ علمي رياضه ، في (١٥) لجنة امتحانيةوهى:

(٧) لجنة بمدينة العريش ، (٥) لجنة بمدينة بئر العبد، و (٣) لجنة بمدينة الشيخ زويد .



