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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التعليم بسيناء يتابع توزيع الأسئلة على لجان الثانوية العامة

متابعة توزيع أسئلة
متابعة توزيع أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية

 تابع حمزة رضوان  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء  ، وصول أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية مع مسؤولي مركز الأسئلة بمدينة العريش، حيث تم تسليمها الساعة الثامنة والنصف ، لتوزيعها على الطلاب الثانوية العامة في مختلف اللجان بمراكز المحافظة  الساعة التايعة صباحا.

 

ضوابط الامتحانات:

 

كما تواصل رضوان  مع رؤساء   لجان امتحانات الثانوية العامة،  من خلال غرفة العمليات، للتاكيد على الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات .

وطالب  ،بتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات .

 

حيثيؤظي    (٣٨٣٤ ) طالبا وطالبة ، بمحافظة شمال سيناء امتحانات الثانوية العامة  الثلاثاء ،   في مادة اللغة الاجنبية الثانية  موزعين كالتالي : ٤٩١ أدبي - ٣٠٤٩ علمي علوم- ٢٩٤ علمي رياضه ، في  (١٥) لجنة  امتحانيةوهى:

  (٧) لجنة بمدينة العريش ، (٥) لجنة بمدينة بئر العبد، و (٣) لجنة بمدينة الشيخ زويد  .

 

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