محافظ شمال سيناء: العريش أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات ، وفي مقدمتها ميناء العريش البحري، الذى يُعد من أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط ، تأتي في اطار تجهيز البنية التحتية لتشجيع الاستثمار على أرض سيناء .

احياء الصناعات:

وقال اللواء ، إن مشروع تطوير ميناء العريش البحري ،الذي يجري العمل به حاليا ، حيث سيُحيى العديد من الصناعات ويوسع المجال أمام حركة الإنتاج لزيادة التصدير إلى دول العالم، ما يسهم فى زيادة الدخل القومى.

وأضاف المحافظ، أن تطوير الميناء العريش ، أحيا بعض الصناعات التى كادت تتوقف، وفى مقدمتها صناعة الملح التى تتميز بها المحافظة لتوافر الخامات بها إلى جانب ثروات المحافظة من رمل الزجاج والرخام والأسمنت التى يتم تصديرها حاليًا عن طريق الميناء.

وقال اللواء شوشة، إنه يجري تطوير مطار العريش ليصبح مطارًا دوليًا بمواصفات عالمية، وتجهيزه بأحدث الأجهزة ، علاوة على إقامة بنية تحتية في مجال الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد اللواء شوشة ،أنه تم الانتهاء من تطوير الطريق الدولي العريش القنحرة بداية من القنطرة حتى منطقة جلبانة، وغيرها من المناطق بطول ٥٢ كيلو متر، وسيتم الانتهاء قريبا من رفع كفاءة الطريق، فضلا عن عدد من المحاور الرئيسية والشوارع بمدينة العريش.

وأضاف اللواء شوشة، إنه يجرى العمل فى مشروع إعادة خط السكة الحديد إلى سيناء تحت إشراف وزارة النقل.

حيث سيتم وصول الخط من الإسماعيلية كوبرى الفردان ثم بئر العبد والعريش.. و سيتم عمل خطين الأول يصل إلى منطقة الصناعات الثقيلة ببغداد مركز الحسنة لخدمة المشروعات الاستثمارية خاصة صناعة الأسمنت ، والثانى إلى مدينة رفح.

