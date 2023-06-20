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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر صحية.. تعرف على أضرار قلة شرب الماء

تعب
تعب

يشعر كثير من الأشخاص بعدم الرغبة فى تناول الماء، حيث يجهل الغالبية ان  الماء تعد من العوامل الحيوية للجسم، وإن الإقلال من تناولها يمكن أن يؤدي إلى أضرار للجسم.

وقال الدكتور مدحت عبد الحليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن عدم تناول الماء، بكميات كافية القلة شرب الماء على صحة الإنسان بالعديد من الطرق، مشيرا إلى أن من بين الآثار السلبية لقلة شرب الماء:

1- جفاف الجسم: قلة شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم وتأثير سلبي على الصحة العامة.

2- زيادة خطر الإصابة بالأمراض: عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض مثل التهاب المسالك البولية والإمساك وغيرها.

3- تراكم السموم: يساعد الماء في تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وعدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

4- زيادة الشعور بالإجهاد: قلة شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالإجهاد والتعب والصداع.

5- تأثير سلبي على الجهاز الهضمي: قلة شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الإمساك والغثيان والتقيؤ.

6- تأثير سلبي على الجهاز العصبي: عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع والدوار والتشنجات.

وأكد الدكتور مدحت عبد الحليم على ضرورة شرب كمية كافية من الماء يومياً، ويفضل تناول الكمية الموصى بها من الماء وهي حوالي 8 أكواب في اليوم للبالغين، وقد تختلف هذه الكمية بناءً على النشاط البدني والحالة الصحية العامة.

الإصابة بالأمراض الآثار السلبية التهاب المسالك البولية البدني ​​​​​​​health

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