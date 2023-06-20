وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الثانوية العامة بمدارس العريش

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة العريش ، حيث تم زيارة لجنة مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأكد رضوان، على ضرورة الإلتزام بالقواعد والقرارات، والتى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب .، ووجه بضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان ، والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول .

منع الغش :

ونبه رضوان ، على الملاحظين والمراقبين بالالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول ، داخل اللجان نهائيا ، وعدم التهاون أثناء المراقبة ،وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في وجود جو مناسب والراحة النفسية للطلاب.

وشدد على سرعة الانتهاء من إجراءات التفتيش للطلاب بسرعه ودخول كل طالب للجنة في الوقت المحدد. والتأكيد على وصول أسئلة الامتحان للطالب في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

