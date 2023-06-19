شمال سيناء .. صرف التعويضات للمزارعين المستحقين بقرى مركز الشيخ زويد

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف التعويضات لعدد من المزارعين المستحقين ، ممن تضررت مزارعهم بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية،..حيث تم نشر كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات.

١٥ مزارعا :

وقد تم الموافقة علي صرف تعويضات لعدد 15 مزارعا في 4 قرى بمركز الشيخ زويد، وجاء بيان كشف الأسماء كالتالي:

قرية الشلاق مركز الشيخ زويد ، عدد المزارعين 1 مزارع، تبدأ باسم / نهاد حسين حماد سلامة

وتنتهي باسم / نهاد حسين حماد سلامة.

وفي قرية أبو لفيته بمركز الشيخ زويد عدد 9 مزارعين ، تبدأ باسم / علي اسليم علي سلامين

، وتنتهي باسم / عودة رباع ربيع صالح.

وفي قرية أبو طويلة بمركز الشيخ زويد ، عدد 1 مزارع، تبدأ باسم / سلوم سلمان هويشل ، وتنتهي باسم / سلوم سلمان هويشل.

وقرية الخروبة بمركز الشيخ زويد عدد 5 مزارعين، تبدأ باسم / احمد صالح سليمان الحارون ، وتنتهي باسم / ابراهيم اعبيد سليم سلمي.

حيث يمكن الطعن علي الأسماء بمديرية الزراعة ومقرها مدينة العريش، لمده 15 يوم من تاريخ 19/6/2023 إلي 5/7/2023 وبيان الكشوف على موقع المحافظة الإلكتروني.

http://www.northsinai.gov.eg/moderyat/DispNews.aspx?ID=223 :

