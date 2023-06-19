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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء .. صرف التعويضات للمزارعين المستحقين بقرى مركز الشيخ زويد

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف التعويضات لعدد من  المزارعين المستحقين ، ممن تضررت مزارعهم بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية،..حيث تم نشر كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات.

١٥ مزارعا :

 

وقد تم الموافقة علي صرف تعويضات لعدد 15 مزارعا في 4 قرى بمركز الشيخ زويد، وجاء بيان كشف الأسماء كالتالي:

قرية الشلاق مركز الشيخ زويد ، عدد المزارعين 1 مزارع، تبدأ باسم / نهاد حسين حماد سلامة 
وتنتهي باسم / نهاد حسين حماد سلامة.

وفي قرية أبو لفيته بمركز الشيخ زويد عدد 9 مزارعين ، تبدأ باسم / علي اسليم علي سلامين 
، وتنتهي باسم / عودة رباع ربيع صالح.

وفي قرية أبو طويلة بمركز الشيخ زويد  ، عدد  1 مزارع، تبدأ باسم / سلوم سلمان هويشل ، وتنتهي باسم / سلوم سلمان هويشل.

وقرية الخروبة بمركز الشيخ زويد  عدد  5 مزارعين، تبدأ باسم / احمد صالح سليمان الحارون ، وتنتهي باسم / ابراهيم اعبيد سليم سلمي.

حيث يمكن  الطعن علي الأسماء  بمديرية الزراعة ومقرها مدينة العريش،  لمده 15 يوم من تاريخ 19/6/2023 إلي 5/7/2023 وبيان الكشوف  على موقع المحافظة الإلكتروني. 

http://www.northsinai.gov.eg/moderyat/DispNews.aspx?ID=223 : 
 

 

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محافظ شمال سيناء: العريش أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط

الشيخ زويد تعويضات المزارعين المستحقين قرى

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