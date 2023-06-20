عبدالمنعم السيد: الصناعة والزراعة من الأعمدة الرئيسية للتنمية .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن معوقات الاستثمار لدينا أغلبها إجراءات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن هناك تسهيلات على مستوى القمة، لكن الموظف لم يتخلص من البيروقراطية بعد.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأعمدة الرئيسية للتنمية هي الصناعة والزراعة، فهي الوسيلة لزيادة معدلات التشغيل والصادرات.

وأوضح أن قطاع الصناعة اليوم ينافس المستورد المصري، فالأفضل جذب المستوردين لمجال التصنيع، بخاصة أن الكثير من الدول بدأت تمتنع عن التصدير لسد الاستهلاك المحلي في ظل تراجع سلاسل التوريد والأزمة الاقتصادية.