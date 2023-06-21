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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع حرج.. تحذير من الأمم المتحدة بشأن منظومة الطاقة الأوكرانية

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أن منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج، حيث تقلصت قدراتها لتوليد الطاقة إلى النصف بالمقارنة مع عام 2022.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، إنه "وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فإن منظومة الطاقة الأوكرانية في حالة حرجة وتستمر بالعمل بنظام الطوارئ مع قدرات محدودة".

وأضاف أن "الأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار".

ويشير التقرير الذي تم إعداده قبل فترة وجيزة من تدمير محطة كاخوفسكايا، أن 42 مولدة من أصل 94 في الأراضي تحت سيطرة الحكومة (الأوكرانية) تم تدميرها أو تضررت بسبب الضربات الصاروخية أو ضربات الطائرات المسيرة منذ بداية النزاع.

وأكد المتحدث أن "القدرات لتوليد الطاقة تقلصت بنسبة 50% تقريبا بالمقارنة مع مستوى العام 2022".

كما أوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى تسريع شحنات الحبوب في البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق يسمح بصادرات آمنة في وقت الحرب.

الأمم المتحدة الطاقة منظومة الطاقة الأوكرانية المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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