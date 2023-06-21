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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم أبطال مسلسل ستهم في مدينة سوهاج الجديدة

صدى البلد

 شهدت مدينة سوهاج الجديدة، تكريم أبطال مسلسل "ستهم" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2023، وذلك بحضور بطلة العمل الفنانة روچينا وكل من الشيخ ياسين التهامي الذي غنى تتر المسلسل، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في العمل.

وشهد الحفل، عرضًا من أجزاء مسلسل "ستهم"، الذي لاقى إعجاب الحضور، خاصة أنه من تمثيل طلاب المدرسة.

وحضر حفل التكريم من ابطال المسلسل وتم تكريمهم كل من الفنانة روجينا وسلوي عثمان وإبراهيم السمان ومحمد عبدالحافظ وغادة طلعت ونانسي صلاح؛ وذلك في حضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وبعض من الفنانين الآخرين كما حضر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رأفت السمان ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة روجينا تحدثت عن دورها في مسلسل “ستهم“ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدٍ مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب فكرة حلق الرأس”.

واسترسلت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة ابنها وعملناها من البداية .. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا  "سبرتو “عشان أخد  لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع  لسنة ونصف”.

أبطال مسلسل ستهم اشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الشيخ ياسين التهامي الدكتور أشرف زكى دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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