روجينا عن دورها بمسلسل ستهم: رشيت على وشي إسبرتو وحلقت شعري

تحدثت الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل “ ستهم “ الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، قائلة: ”عندما قررت قبول الدور قبلته بكل تفاصيله وكنت في حالة تحدي مع نفسي، والمخرج رؤوف عبد العزيز هو صاحب الفكرة حلق الرأس”.



واسترسلت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"عندما أخبرني بالدور وتدرج مراحل الحزن في دورها حتى حلق الرأس في مشهد وفاة إبنها وعملناها من البداية .. وبعد مناقشات كثيرة استسلمت ومكنتش عارفة الالم اللي بيحصل وتم حلاقة شعري بماكينة كهرباء، وعشان أخد لوني اترش عليا "سبرتو “عشان أخد لون السمار وتصبغ التعرض للشمس وكان ألم رهيب عشان اظهر بمصداقية كواحدة عايشة في الشارع لسنة ونصف”.



وأكملت : "كان وشي بيورم في بعض أيام التصوير ويتم إيقاف التصوير..وكنت بلبس كاب في الشارع وطرحة في البيت بسبب شعري"، موضحة:" زوجي لم يعترض على حلق شعري وكان مساند لي".



ولفتت إلى أنها حزنت بشدة لأول مرة عندما شاهدت نفسها حليقة الرأس وبكت قائلة: "عيطت وحزنت وزعلت بسبب الناس اللي بتفقد شعرها بسبب مرض أو تاخد قرار حلق شعرها عشان تشتغل وهي تجربة قاسية لا يشعر بها إلا من خاضها".



وعن مشاهد حملها للأنابيب، قالت: "كنت بشيلها بجد ولكن طلبت منهم تخفيف الوزن تبقى نص مليانه"، مؤكدة أن دورها في "ستهم “ يعتبر أهم دور في مسيرتها الفنية رغم أنه من أعصب أدوار قدمتها في حياتها على الإطلاق”.



