أخبار التعليم| اليوم بداية فصل الصيف فلكيا وأطول نهار في العام.. محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لأداء مناسك الحج بمشاركة 100 طالب

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نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتفاقية تعاون بين حاضنة أعمال "دى إم زي" والبنك المصري لتنمية الصادرات

وقعت حاضنة الأعمال دي إم زي-القاهرة (DMZ Cairo) التي تستضيفها وتديرها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر(UofCanada)، اتفاقية تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات - EBank بحضور الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بهدف عقد شراكة استراتيجية وإمداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمنصة قوية وداعمة للنمو من خلال الجمع بين المنظومة القوية لحاضنة دي إم زي-القاهرة والخبرة الكبيرة بالقطاع المصرفي التي يتمتع بها البنك المصرى لتنمية الصادرات.



جامعة الدلتا التكنولوجية تعتمد نتيجة العام الدراسي 2022 \ 2023

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه تم اعتماد نتيجة العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ ، وذلك للفرق الثلاثة أولى وثانية وثالثة بجميع البرامج الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، مشيرا إلي أنه تم انتهاء اختبارات نهاية العام الجامعي يوم الخميس 15 يونيو وانها قد مرت بسلام دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.



خبير : سوق العمل الحالي يتطلب وجود كفاءات مدربة تجيد استخدام التكنولوجيا الحديثة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير نظام التعليم الفني يعزز اهتمام الطلاب المتميزين بالالتحاق به، ويساهم في تحسين مستوى الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، وبالتالي يساهم في تعزيز الاقتصاد والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يقلل من دخول أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل دون الحصول على المهارات والخبرات المهنية اللازمة، ويعزز جودة العمالة وفرص التوظيف.

جامعة حلوان تطلق مبادرة "هي لياقة وصحة"| تفاصيل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضة بين الفتيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بانتظام وتبني أساليب حياة صحية.



مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط ينجح في إجراء عملية تجميد بويضات لمريضة أورام

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مستشفى صحة المرأة الجامعي بإجراء عملية لتجميد بويضات مريضة أورام؛ للحفاظ على خصوبتها، وفرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء فترة العلاج، والتي تعد الحل الأمثل للسيدات اللاتي يعانين من مرض السرطان.



لبيك اللهم لبيك| محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لأداء مناسك الحج بمشاركة ١٠٠ طالب.. شاهد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد محاكاة لاداء مناسك فريضة الحج والتي نظمتها الصفوف الاولى فى مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، بمشاركة ١٠٠ تلميذ وتلميذة من مدارس إدارات المحافظة التعليمية.



أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيآ

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي وهو بداية فصل الصيف 2023 فلكيا، وفيه يشهد الجزء الشمالي للكرة الأرضية أطول نهار على مدار العام، وكذلك أقصر ليل على مدار العام.