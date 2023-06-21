أنباء عن انسحاب قوات الجيش الأوكراني من دونباس

أفادت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، بأن إحدى وحدات القوات الأوكرانية أجبرت على الانسحاب في اتجاه ليمانسكي في دونباس بسبب عدم الاستعداد.

وقالت صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، عن مصدر في الحرس الوطني الأوكراني، إنه "كان على إحدى الوحدات المشكلة حديثا وغير المستعدة في الجيش الأوكراني أن تنسحب من المواقع في اتجاه ليمانسكي”.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن القوات الأوكرانية واجهت صعوبات ومقاومة قوية خلال الهجوم المضاد.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، "من الواضح أن الناس يريدون أن يكون الأمر كما هو الحال في الأفلام، وأن يتم التحرير بسرعة كبيرة، في الساعة 13.00 بدأ الفيلم، بعد ساعة وعشرين دقيقة انتهى بالفعل ومن الواضح ما حدث… بالطبع، لن يكون الأمر كذلك في الحياة الواقعية... سوف نمضي قدما تدريجيا، في مواجهة الصعوبات والمقاومة القوية”.

وكان رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، قال إن قوات كييف ستستنفد قدراتها الهجومية في يوليو إذا استمر معدل الإصابات الحالي في أوكرانيا.

وأوضح كارتابولوف، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 900 جندي بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات وعشرات المركبات المدرعة خلال نفس الفترة.