عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن انسحاب قوات الجيش الأوكراني من دونباس

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، بأن إحدى وحدات القوات الأوكرانية أجبرت على الانسحاب في اتجاه ليمانسكي في دونباس بسبب عدم الاستعداد.

وقالت صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، عن مصدر في الحرس الوطني الأوكراني، إنه "كان على إحدى الوحدات المشكلة حديثا وغير المستعدة في الجيش الأوكراني أن تنسحب من المواقع في اتجاه ليمانسكي”.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن القوات الأوكرانية واجهت صعوبات ومقاومة قوية خلال الهجوم المضاد.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، "من الواضح أن الناس يريدون أن يكون الأمر كما هو الحال في الأفلام، وأن يتم التحرير بسرعة كبيرة، في الساعة 13.00 بدأ الفيلم، بعد ساعة وعشرين دقيقة انتهى بالفعل ومن الواضح ما حدث… بالطبع، لن يكون الأمر كذلك في الحياة الواقعية... سوف نمضي قدما تدريجيا، في مواجهة الصعوبات والمقاومة القوية”.

أوكرانيا تكشف عن خسائر فادحة تنتظرها بعد انهيار سد كاخوفكا

حل وسط .. الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي على إنهاء حرب أوكرانيا

وكان رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، قال إن قوات كييف ستستنفد قدراتها الهجومية في يوليو إذا استمر معدل الإصابات الحالي في أوكرانيا.

وأوضح كارتابولوف، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 900 جندي بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات وعشرات المركبات المدرعة خلال نفس الفترة.

أوكرانيا روسيا دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

دا شرطنا الوحيد لبيعه | بيراميدز يفجّر مفاجأة بشأن رمضان صبحي

أخيرًا.. المتسبب في انتشار فيروس كورونا عالم صيني تموله الحكومة الأمريكية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ديون بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ 60 عاما

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

حل وسط .. الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي على إنهاء حرب أوكرانيا

بيان عاجل من وزير الدفاع الروسي بشأن شن الغرب حربا ضد موسكو

إعلان صادم من بوتين بشأن انهيار الجيش الأوكراني بالكامل

بيان عاجل من بوتين بشأن الثالوث النووي الروسي

تدهور الجيش البريطاني.. مسئول بـ الناتو: لندن مهددة بخسارة مكانتها في الحلف

الهدوء يسود الحرب.. بوتين يعلن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الهجوم المضاد

ترشيحاتنا

أول رد فعل من حسين الشحات بعد انباء رحيله من الاهلي

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ