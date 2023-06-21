حل وسط .. الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي على إنهاء حرب أوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأنه سيتعين على نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن “المبدأ الغربي المتمثل في مساعدة أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر يعني في الواقع الدعم فقط في إطار الهجوم الأوكراني المضاد الحالي، والذي وفقا لنتائجه سيحتاج زيلينسكي إلى حل وسط على أي حال”.

وأضافت أنه “من المهم أيضا أن نتذكر أن نهاية الصراع فقط هي التي ستفتح طريقا محتملا لأوكرانيا أمام حلف الناتو”.

وأكدت “وول ستريت جورنال”، أنه “بحلول نهاية العام، سيصبح دعم فكرة وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو محادثات السلام أقوى من أن يقاومه، حتى لو كان بعض حلفاء أوروبا الشرقية لا يزالون يشكون في حكمة مثل هذا المسار.. هذا الواقع القاسي سيصبح حبة مريرة لمعظم الأوكرانيين".

وأضافت: “يتطور مثل هذا الوضع، من بين أمور أخرى، بسبب انهيار الإجماع الأمريكي من الحزبين على دعم كييف، فضلا عن إمكانية تغيير مسار واشنطن في حالة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة”.

واشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أنه" إذا لم يكن زيلينسكي مستعدا لجعل مستقبل بلاده يعتمد على أهواء الناخبين الأمريكيين، فعليه التفكير في إبرام الصفقة الأكثر ربحية التي يمكنه الحصول عليها من الحلفاء بينما لا يزال مستوى الدعم مرتفعا بما يكفي".