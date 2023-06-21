عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل وسط .. الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي على إنهاء حرب أوكرانيا

الكشف عن مفاجأة بشأن
الكشف عن مفاجأة بشأن إجبار زيلينسكي علي إنهاء حرب أوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأنه سيتعين على نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن “المبدأ الغربي المتمثل في مساعدة أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر يعني في الواقع الدعم فقط في إطار الهجوم الأوكراني المضاد الحالي، والذي وفقا لنتائجه سيحتاج زيلينسكي إلى حل وسط على أي حال”.

وأضافت أنه “من المهم أيضا أن نتذكر أن نهاية الصراع فقط هي التي ستفتح طريقا محتملا لأوكرانيا أمام حلف الناتو”.

وأكدت “وول ستريت جورنال”، أنه “بحلول نهاية العام، سيصبح دعم فكرة وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو محادثات السلام أقوى من أن يقاومه، حتى لو كان بعض حلفاء أوروبا الشرقية لا يزالون يشكون في حكمة مثل هذا المسار.. هذا الواقع القاسي سيصبح حبة مريرة لمعظم الأوكرانيين".

زيلينسكي يعلن موقفه من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

بعد تفجير سد كاخوفكا.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتشار أوبئة الفيضانات

وأضافت: “يتطور مثل هذا الوضع، من بين أمور أخرى، بسبب انهيار الإجماع الأمريكي من الحزبين على دعم كييف، فضلا عن إمكانية تغيير مسار واشنطن في حالة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة”.

واشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أنه" إذا لم يكن زيلينسكي مستعدا لجعل مستقبل بلاده يعتمد على أهواء الناخبين الأمريكيين، فعليه التفكير في إبرام الصفقة الأكثر ربحية التي يمكنه الحصول عليها من الحلفاء بينما لا يزال مستوى الدعم مرتفعا بما يكفي".

الهجوم الأوكراني المضاد زيلينسكي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

بيراميدز يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي للاهلي

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من وزير الدفاع الروسي بشأن شن الغرب حربا ضد موسكو

إعلان صادم من بوتين بشأن انهيار الجيش الأوكراني بالكامل

بيان عاجل من بوتين بشأن الثالوث النووي الروسي

تدهور الجيش البريطاني.. مسئول بـ الناتو: لندن مهددة بخسارة مكانتها في الحلف

الهدوء يسود الحرب.. بوتين يعلن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الهجوم المضاد

زيلينسكي يعلن موقفه من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

بعد تفجير سد كاخوفكا.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتشار أوبئة الفيضانات

بسبب التلاعب في العملة.. القبض على 46 من أصحاب شركات الصرافة بالعراق

ترشيحاتنا

مازدا وهوندا| قائمة بـ 5 سيارات يابانية اعتمادية جديدة في مصر.. صور

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ