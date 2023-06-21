زيلينسكي يعلن موقفه من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف لن توافق على تجميد الصراع، بغض النظر عن نتائج الهجوم المضاد الأوكراني.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: "بغض النظر عن مدى تقدمنا ​​في هجومنا المضاد، لن نوافق على تجميد الصراع، لأن هذه حرب، وهذا تطور ميؤوس منه بالنسبة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن السلام العادل في أوكرانيا "لا يمكن أن يعني تجميد الصراع".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه إذا قال الناتو إنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، فعندئذ يريد القتال، وروسيا مستعدة لذلك.