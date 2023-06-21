عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن موقفه من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن كييف لن توافق على تجميد الصراع، بغض النظر عن نتائج الهجوم المضاد الأوكراني.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: "بغض النظر عن مدى تقدمنا ​​في هجومنا المضاد، لن نوافق على تجميد الصراع، لأن هذه حرب، وهذا تطور ميؤوس منه بالنسبة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن السلام العادل في أوكرانيا "لا يمكن أن يعني تجميد الصراع".

فيلم هوليود.. زيلينسكي يعترف: الهجوم المضاد أبطأ مما هو مطلوب

زيلينسكي: أوكرانيا تتكبد خسائر يومية.. وإعادة الإعمار مهمة عالمية

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه إذا قال الناتو إنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا، فعندئذ يريد القتال، وروسيا مستعدة لذلك.

كييف الهجوم المضاد الأوكراني أوكرانيا روسيا زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

موضوعات متعلقة

بعد تفجير سد كاخوفكا.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتشار أوبئة الفيضانات

بسبب التلاعب في العملة.. القبض على 46 من أصحاب شركات الصرافة بالعراق

بعد زيارة قطر وسلطنة عمان.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى الكويت

في يوم واحد.. الدفاع الروسية تكشف عن خسائر هائلة في صفوف الجيش الأوكراني

لرفع العقوبات.. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مباحثات مع المنسق الأوروبي في الدوحة

تونس وليبيا يتعاونان لـ غزو أسواق أفريقيا

رسميا.. بريتوريا تعلن مشاركتها في القمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرج

رحلة استمرت 17 يوما.. جزائري يعبر 7 دول بسيارة قديمة لأداء فريضة الحج

ترشيحاتنا

دونالد ترامب يصف مرشحًا لرئاسة أمريكا بـ الخائن.. ماذا يحدث؟

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ