فيلم هوليود.. زيلينسكي يعترف: الهجوم المضاد أبطأ مما هو مطلوب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن التقدم في ساحة المعركة بهجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية كان "أبطأ مما هو مطلوب".

ونقلت شبكة "بي بي سي"، عن زيلينسكي قوله خلال مقابلة معه، إنه يعتقد بعض الناس أن هذا فيلم هوليوود ويتوقعون نتائج الآن"، مؤكد أنه ليس كذلك".

وأكد الرئيس الأوكراني ، أن الهجوم المضاد ليس سهلا لأن روسيا نشرت ألغاما في 200 ألف كلم مربع.

وأضاف: " سوف نتقدم في ساحة المعركة بالطريقة التي نراها أفضل".

وتابع قائلا: "أبلغت أمين عام الناتو أن تجاهل ضم أوكرانيا للحلف سيكون ضربة لنا".

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن كييف تواصل هجومها المضاد في جميع النواحي وقد حققت تقدما ضئيلا.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن الدفاعات الروسية في الجبهات الجنوبية تعمل بنجاح في كثير من الاحيان.

وأضافت أن كلا الجانبين يعاني من خسائر عالية، إلا أن الخسائر التي تتكبدها روسيا هي الأكبر منذ ذروة المعركة من أجل باخموت في مارس.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة اشتد القتال العنيف في زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، يوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية بياتيخاتكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

وقال ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "تم تحرير 8 قري في المجمل هذا الشهر منذ بدء هجوم مضاد، مع استعادة 113 كيلومترًا مربعًا من الأراضي".