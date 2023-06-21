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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي: أوكرانيا تتكبد خسائر يومية.. وإعادة الإعمار مهمة عالمية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة عالمية، مؤكدًا أن بلاده ستتمكن من الانتصار على روسيا دون تقويض لمبادئها، إلا أنها تحتاج إلى منظومات دفاعية وطائرات قتالية.

وأضاف "زيلينسكي"، خلال كلمة ضمن أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، وعرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا، نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر توحدًا من ذي قبل، مؤكدًا أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون بمثابة انتصار على روسيا، مطالبا بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى رغبة بلاده الواضحة لاستعادة الحرية وإعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب المستمرة مع روسيا منذ 16 شهرًا، كما جدد طلب بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، متوقعًا أن يتخذ حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرارًا حاسمًا بالموافقة على انضمام أوكرانيا له، الشهر المقبل.

وحول الأوضاع الاقتصادية في أوكرانيا، أكد "زيلينسكي" أن بلاده تبذل جهدًا كبيرًا من أجل ضمان أمن الطاقة، كما أكد أن الطاقة الخضراء بمقدورها أن توفر الأمن المفقود بأسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن بلاده ستكون مصدرًا رئيسيًا للطاقة الخضراء على مستوى العالم.

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي من آثار الحرب يتطلب استحداث ملايين الوظائف وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأوكراني، لا سيما وأن النمو في بلاده مبني في المقام الرئيسي على الاستثمارات القوية، مؤكدًا أن بلاده تعمل على بناء تحالفات ثنائية قوية مع القادة الديمقراطيين في أوروبا.

 

مشروعات حقيقية لدعم أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها المسئولة عن تفجير سد كاخوفكا وقطع الكهرباء عن الآلاف من سكان المناطق القريبة، وأكد أن الهجمات الروسية المستمرة تتسبب في خسائر فادحة بأوكرانيا يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم التوصل لاتفاقات ومشروعات حقيقية لدعم أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا منظومات دفاعية طائرات قتالية

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