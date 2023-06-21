ألمانيا تؤكد على أهمية ربط تعافي أوكرانيا بعملية انضمامها للاتحاد الأوروبي



أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أهمية الحاجة إلى ربط تعافي أوكرانيا من الحرب إلى عملية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت بيربوك، في كلمتها خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن: "أنا مقتنعة بأننا بحاجة إلى مزيد من ربط تعافي أوكرانيا وعملية الانضمام الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "هدفنا هو المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بما يتناسب مع الاتحاد الأوروبي."

وقبل وقت قصير من بدء مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن، قالت بيربوك في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون "تحديا هائلا".

وأضافت: "في عام 2022 وحده، فقدت أوكرانيا 29% من ناتجها المحلي الإجمالي، مع تضخم يصل إلى 27%". ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار أكثر من 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، تقدم ألمانيا "مساعدات إنسانية جديدة ضخمة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من الدمار والفيضانات والنزوح".