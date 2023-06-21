بعد تفجير سد كاخوفكا.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتشار أوبئة الفيضانات

أعلن رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجية في روسيا، إيجور كيريلوف، أن قوة الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا الروسية ووزارة الطوارئ يقومان بإجراءات تطهير الأراضي المتضررة من الفيضانات بعد تفجير سد كاخوفكا لمنع انتشار العدوى، بما في ذلك الكوليرا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

رئيس قوة الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجية قال إيغور كيريلوف على هامش معرض الدفاع البحري الدولي يوم الأربعاء.

وأوضح كيريلوف على هامش معرض الدفاع البحري الدولي، اليوم الأربعاء: "اتخذت وزارة الطوارئ مع قوة الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجية تدابير شاملة لتطهير الأراضي المتضررة"، لافتا إلى أن حجم العمل ليس كبيرًا جدًا في منطقة إيركوتسك.

وعلى حسب الرواية الروسية، شن الجيش الأوكراني غارة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حيث دمر القصف الصمامات الهيدروليكية في السد، مما أدى إلى تصريف المياه بشكل غير متحكم فيه، وقد تجاوز مستوى المياه بالفعل 12 مترًا.

ويوجد حاليًا 14 قرية في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، ومن المتوقع أن تغمر المياه حوالي 80 قرية آخري، وتقوم سلطات خيرسون في الوقت الحالي بإخلاء سكان القري القريبة، على الرغم من أنها أعلنت أنه لا توجد ضرورة لعمليات إخلاء واسعة النطاق.

وتسبب انهيار سد المحطة في أضرار بيئية خطيرة، حيث تم جرف الأراضي الزراعية على طول نهر دنيبر، وهناك خطر من أن تصبح قناة شمال القرم ضحلة.