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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قد تصل البحر المتوسط.. أوكرانيا تكشف عن كارثة بيئية بعد انهيار سد كاخوفكا

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا

دعا أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إلى محاسبة روسيا على الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا في 6 يونيو.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال يرماك، إن “ملوثات النفط التي تزن ما لا يقل عن 150 طنا تنجرف على طول نهر دنيبرو و قد تصل إلى البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف أن “خزان كاخوفكا قد دمر، حيث تم العثور على 95000 طن من الأسماك الميتة وجثث دولفين على شواطئ البحر الأسود في بلغاريا وتركيا”.

ويدعي يرماك أن الفيضانات الناتجة عن تفجير السد سيكون لها تداعيات بيئية كبيرة ويتوقع "أن يموت نصف الغابات على الأقل”، مشيرا إلي أن “المنطقة التي غمرتها الفيضانات كانت يسكنها 20000 حيوان بري”.

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وقال يرماك أيضا إن حوالي 124000 فدان من الغابات الأوكرانية قد غمرت المياه.

وفي وقت سابق، حثت وزارة الصحة الأوكرانية السكان، على عدم السباحة وصيد الأسماك في مياه مناطق أوديسا وميكولايف وخيرسون.

أوكرانيا محاسبة سد نوفا كاخوفكا البحر الابيض المتوسط نهر دنيبرو

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