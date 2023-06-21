أوكرانيا تكشف عن خسائر فادحة تنتظرها بعد انهيار سد كاخوفكا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس أناتوليفيج شميكال، اليوم، إن الضرر البيئي الناتج عن انهيار سد كاخوفكا يقدر بـ 1.5 مليار دولار.

وقد انهار سد كاخوفكا في 6 من الشهر الجاري، في أوكرانيا، عندما تعرض السد الضخم للتخريب وتسبب في فيضانات هائلة على نهر دنيبرو، وقد أدى الحادث إلى خسائر بشرية ومادية وبيئية كبيرة، وأثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي وإمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم على المسؤولية عن الانهيار، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، حيث حذرت منظمة الصليب الأحمر من خطر الألغام الأرضية التي جرفتها المياه من المناطق المتنازع عليها.

ووصفت الأمم المتحدة تدمير السد، بأنه كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبرى، وشددت على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وقالت الأمم المتحدة، إن انهيار السد سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك يمكن أن يتسبب في مشكلات تتعلق بمياه الشرب لمئات الآلاف.