عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة.. إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة بالشهادة الإعدادية
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام  بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبًا لكل فصل ، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات ، و 140 درجة للثانوي العام منازل ، و 140 درجة للثانوي العام خاص .

السبت.. إعلام القاهرة تطلق مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون
صرحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بأن الكلية سوف تطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، السبت القادم الموافق ٢٤ يونيو، ويستمر ثلاثة أيام.

بحضور وزير التعليم | إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية  Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمةالإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الادارية.

حاسبات عين شمس: مجلس الكلية حقق إنجازات غير مسبوقة
كرّم مجلس كلية الحاسبات و المعلومات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أهدتهم الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و رئيس المجلس دروع التكريم تقديراً وعرفاناً لدورهم في  قيادة و إدارة الجامعة طوال الفترة الماضية.

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء
يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي ليعطي الآذن بداية فصل الصيف 2023 فلكيا في مصر وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ