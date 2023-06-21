أخبار التعليم| حافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة.. إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 243 درجة بالشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبًا لكل فصل ، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات ، و 140 درجة للثانوي العام منازل ، و 140 درجة للثانوي العام خاص .

السبت.. إعلام القاهرة تطلق مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون

صرحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بأن الكلية سوف تطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، السبت القادم الموافق ٢٤ يونيو، ويستمر ثلاثة أيام.

بحضور وزير التعليم | إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمةالإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الادارية.

حاسبات عين شمس: مجلس الكلية حقق إنجازات غير مسبوقة

كرّم مجلس كلية الحاسبات و المعلومات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أهدتهم الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و رئيس المجلس دروع التكريم تقديراً وعرفاناً لدورهم في قيادة و إدارة الجامعة طوال الفترة الماضية.

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي ليعطي الآذن بداية فصل الصيف 2023 فلكيا في مصر وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.