ربيع: قناة السويس حققت 9 مليارات و400 مليون دولار خلال العام الحالي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت عائد 9 مليار و 400 مليون دولار خلال العام المالي الحالي 2023/2022 بزيادة 35% عن العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة في أعداد السفن التي عبرت القناة لتصل 25187 سفينة بزيادة 2000 سفينة عن العام الماضى.

وأضاف "أسامة ربيع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن تم تنفيذ 90% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، لافتاً إلى أن هذا القطاع له أهمية كبيرة ويبلغ طوله 30 كيلومتر ولم يتم تطويره منذ سنوات كثيرة.

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن تطوير هذا القطاع كان صعباً ولكن بعد عرض خطة التطوير علي الرئيس السيسي وافق علي الخطة وقام ببعض التعديلات عليها، والقناة تعمل بشكل طبيعي في نفس توقيت التطوير، مشيراً إلى أن جاري أعمال الحفر والتطوير بمعدات مصرية.