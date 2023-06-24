هرمان جديدان.. اكتشاف كنز جديد يعود للملك أحمس طارد الهكسوس| صور

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الأمريكية، المشتركة في كشف أثري عن جبانة وأبنية خدمية تعود لعصر الملك أحمس، في جنوب أبيدوس، بسوهاج، وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الفترة القادمة سوف تشهد المنطقة المزيد من أعمال الكشف عن أسرار الحضارة المصرية وتسليط الضوء على آثار هذه الفترة الهامة والتي تمثل نقطة تحول في التاريخ المصري القديم.

وأضاف وزيري، أن البعثة، نجحت في الكشف عن جبانة من عصر الملك أحمس لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أبنية ربما كانت منازل منازل أو أبنية خدمية تعود لنفس العصر، وذلك أثناء قيامها بأعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة إلى الشمال من هرم أحمس بأبيدوس.

هرم الملكة تيتي شيري

من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن إعداد مشروع ترميم هرم الملكة تيتي شيري، جاء بهدف إنقاذه والحفاظ عليه وتثبيت حالته، والعمل على استقراره لحمايته على المدى البعيد، وذلك عبر تقوية الأساسات واستكمال الجدران بالشكل الذي يكفي لشرح الطريقة التي تم بناءه بها.

وأكد أن فريق العمل حرص، أثناء الترميم على توثيق الهرم بالكامل، وتوضيح اللمسات المعمارية والمتمثلة في زاوية الميل الأصلية للجدران الخارجية، والتخطيط الهندسي لأساسات الهرم، والنظام الإنشائي له وكيفية تنفيذه.

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الأثار، إن الملك أحمس هو ابن الملك سقنن رع تاعا الثاني، وأمه الملكة إياح حوتب، وهو مؤسس الأسرة الـ 18، بعدما تمكن من طرد الهكسوس، وكانت عاصمته طيبة، والتي تحولت لعاصمة العالم القديم حيث سيطرت مصر على معظم مناطق العالم القديم.

مقبرة الملك أحمس

وأضاف شاكر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يعتقد أن للملك أحمس مقبرتان، الأولى في طيبة والأخرى في أبيدوس، فيما وجدت مومياء الملك أحمس في خبيئة وادي الملوك، موضحا أن خرم أحمس آخر أهرامات مصر القديمة، وبدأ اكتشافه عام 1899، وعرف أنه هرم الملك أحمس عام 1902، ويقع في أبيدوس في منطقة الشيخ محمد والتى تضم (مقبرة الملك احمس -هرم الملك احمس -هرم الملكة الجدة تتى شيرى)، وتم الاكتشاف بواسطة الاثري "آرثر ميس" والاثري الانجليزي " ويجل".

وأوضح كبير الآثريين في وزارة الآثار، أن الهرم حاليا عبارة عن كومة من الرمال، ويبلغ ارتفاعه حوالي 10 أمتار، فيما كان ارتفاعه الأصلي 45.5 مترا وطول قاعدته 52.5 مترا، بدرجة إنحدار من الخارج 60 درجة، فيما تم طلاؤه من الخارج بالحجر الجيري المختلط بالرمال والركام.

وأشار شاكر، إلى أن هناك، هرما آخر يعرف باسم هرم السنكي أو هرم حوني في قرية الغنمية في أبيدوس بسوهاج.

ترميم الهرم وتثبيت جدرانه

كان محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أكد أن المشروع تضمن تثبيت جدران الطوب اللبن الموجودة وإضافة مدماك وقائي من الطوب اللبن الحديث فوق بقايا الجدران الأصلية الضعيفة بهدف حمايتها، وملء الفجوات وبعض العناصر المفقودة من الجدران. أما عن الجدران المائلة أو المتساقطة، فقد تمت المحافظة على بقائها كما هي كونها من المعالم الهامة لتوثق مرحلة تهدم الهرم.

كما تم عمل صفوف إضافية إلى أركان الهرم الأربعة، وكذلك تحديد منطقة المدخل، وعمل ثلاثة جدران داخلية كان قد تم تدميرها جزئيًا بالحفر للوصول إلى داخل الهرم في وقت سابق غير معروف لتحديد أبعاد وأركان وزوايا الميل الحقيقية للهرم.

فيما أفادت الدكتورة ديبورا فيشاك رئيس البعثة الأثرية من الجانب الأمريكي أن البعثة قامت بأعمال التنظيف والحفائر مستعينة بأجهزة مساحية دقيقة، كما قامت بتصنيع هيكل خشبي على السطح الأصلي للهرم المائل بزاوية 63 درجة، وذلك لضمان الحفاظ على زاوية ميل الجدران عند الترميم وإضافة الصفوف، حيث بلغ الارتفاع النهائي للأركان التي أصبحت أعلى أجزاء المبنى بين.1,5 و 2,5 مترا، وفي النهاية تمت معالجة السطح المرئي للطوب الجديد بشكل يجعله ملائم للطوب الأصلي للهرم.



تجدر الإشارة إلى أن مشروع ترميم هرم تتي شيري يعد جزءا من أعمال إدارة وحفظ موقع جنوب أبيدوس، والتي تتم تحت إشراف البعثة المصرية الأمريكية "مشروع جنوب أبيدوس "ASP. بدأ العمل بالموقع في عام 2018 بواسطة فريق عمل من مفتشي الآثار بسوهاج وأبيدوس، وانضمت جامعة برنستون إلى الفريق بهدف دعم ومواصلة الجهود المبذولة لحماية كافة المباني الأثرية الموجودة بالمنطقة، وفي عام 2022 قامت البعثة المشتركة ببناء سور بطول يزيد عن 1500 مترا بهدف إيقاف مخاطر توسعات الجبانات الحديثة، بالإضافة إلى إزالة التعديات ورفع أكثر من 10000 متر مكعب من القمامة الملقاة في الموقع.