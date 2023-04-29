عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهرامات أبو زنيمة.. قمم جبلية بجنوب سيناء تبهر المواطنين |شاهد

اهرامات ابو زنيمة
اهرامات ابو زنيمة

شكلت قمم جبال وتلال جبلية بمنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء علي بعد ثلاث كيلو مترات من منطقة الكيلو ٩ شكل أهرامات الجيزة  "خوفو - خفرع - منقرع " 
وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري  بالصور  القمم الجبلية والتلال التي تشابهت مع أهرامات الجيزة في طبيعية جبلية مختلفة .


وقال محمود الشبراوي  احد مواطني ابو زنيمة  إن  فوجئ اثناء التقاطه صورا أنها تشبه اهرامات الجيزة   مشيرا إلي إن تلك المنطقة توجد علي الطريق القديم بين ابو زنيمة  و الكيلو ٩ واضاف الشبراوي إن علي قمة تبه جبلية يوجد فيلا يشاهدها المسافرون لانها في موقع متميز ومشهد خلاب .


مدينة ابو زنيمة مدينة تعرف بمصنع المنجنيز القديم الاول علي الشرق الاوسط بالإضافة إلي أن بها منطقة سرابيط الخادم ومعبد الإله حتحور بالإضافة يوجد بها حمام فرعون  ومناطق سفاري .

received_1327545337804348
received_1327545337804348
received_467355675567731
received_467355675567731
received_6442751045764789
received_6442751045764789
اخبار جنوب سيناء أهرامات ابو زنيمة جبال الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. المؤبد لـ معتز مطر و4 آخرين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

تملكه هوى مسعور.. حيثيات تأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

موضوعات متعلقة

اعتماد 164 قرار تصالح على مخالفات البناء في أبو زنيمة بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

إدارج على قوائم الإرهاب ومراقبة 5 سنوات.. قرار عاجل ضد معتز مطر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر نصف وقت الرحلات بين المحافظات

تجار ذهب يطالبون بإنشاء جهة حكومية لضبط تسعير المعدن الاصفر

زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

المالية: فرض 15% حد أدنى من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات مستحقات ضريبية

كورونا لم ينته.. متحور جديد يجبر البشر على ارتداء الكمامات من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها.. سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

أقل فى السعر .. طريقة عمل تورتة الكريم شانتى بالكيكة المشكلة

هاني الناظر يفجر مفاجأة.. تصرف شائع يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

رواتب مجزية وتأمين إجتماعي| وظائف خالية بمحافظة القاهرة لهذه الكليات.. الحق الفرصة

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ