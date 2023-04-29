أهرامات أبو زنيمة.. قمم جبلية بجنوب سيناء تبهر المواطنين |شاهد

شكلت قمم جبال وتلال جبلية بمنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء علي بعد ثلاث كيلو مترات من منطقة الكيلو ٩ شكل أهرامات الجيزة "خوفو - خفرع - منقرع "

وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور القمم الجبلية والتلال التي تشابهت مع أهرامات الجيزة في طبيعية جبلية مختلفة .



وقال محمود الشبراوي احد مواطني ابو زنيمة إن فوجئ اثناء التقاطه صورا أنها تشبه اهرامات الجيزة مشيرا إلي إن تلك المنطقة توجد علي الطريق القديم بين ابو زنيمة و الكيلو ٩ واضاف الشبراوي إن علي قمة تبه جبلية يوجد فيلا يشاهدها المسافرون لانها في موقع متميز ومشهد خلاب .



مدينة ابو زنيمة مدينة تعرف بمصنع المنجنيز القديم الاول علي الشرق الاوسط بالإضافة إلي أن بها منطقة سرابيط الخادم ومعبد الإله حتحور بالإضافة يوجد بها حمام فرعون ومناطق سفاري .

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