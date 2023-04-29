عاد لسابق عهده.. خليج نعمة يعج بالسياح في كل مكان

عاد خليج نعمة لسابق عهده خلال الايام الماضية مع انتعاش الحركة السياحية في مدينة شرم الشيخ .
واصبح يستقبل خليج نعمة آلاف السائحين يوميا في مشهد غاب كثيرا عن خليج نعمة وخاصة بعد تطويره قبل قمة المناخ و الازمة السياحية شهدتها المدينة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية .
ويعتبر خليج نعمة المزار السياحي الأول منذ بداية شرم الشيخ الي إن ظهر " سوهو اسكوير " كمزار سياحي سحب البساط عن نعمة ليعود خليج نعمة مرة اخري بعد تطويره .
وقال علاء مدحت صاحب بازار بنعمة ان خليج نعمة مازال مقصد السياحي الأول بشرم الشيخ وخاصة السياح العرب و الإيطاليين مشيرا إلي إن السياحة بدات من خليج نعمة .
و قد استمر الإقبال السياح علي خليج نعمة بشرم الشيخ و امتلأت المقاهي والكافيهات حتي الساعات الاولي من الصباح .
وقال احمد عاطف مصري ايطالي إن كل السياح الإيطاليين يعرفون خليج نعمة ويقبلون علي زيارته وقضاء السهرات الخاصة بهم فيه وله فيه ذكريات عاشوها خلال زيارتهم السابقة لشرم الشيخ .