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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاد لسابق عهده.. خليج نعمة يعج بالسياح في كل مكان

السياح في خليج نعمة
السياح في خليج نعمة خليج نعمة

عاد خليج نعمة  لسابق عهده خلال الايام الماضية مع انتعاش الحركة السياحية في مدينة شرم الشيخ .


واصبح يستقبل خليج نعمة آلاف السائحين يوميا في مشهد غاب كثيرا عن خليج نعمة وخاصة بعد تطويره قبل قمة المناخ و الازمة السياحية شهدتها المدينة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية .


ويعتبر خليج نعمة المزار السياحي الأول منذ بداية شرم الشيخ الي إن ظهر  " سوهو اسكوير " كمزار سياحي سحب البساط عن نعمة  ليعود خليج نعمة مرة اخري بعد تطويره .
وقال علاء مدحت صاحب بازار بنعمة ان خليج نعمة مازال مقصد السياحي الأول بشرم الشيخ وخاصة السياح العرب و  الإيطاليين  مشيرا إلي إن السياحة بدات من خليج نعمة .
و قد استمر الإقبال السياح  علي خليج نعمة بشرم الشيخ  و امتلأت  المقاهي والكافيهات حتي الساعات الاولي من الصباح .
وقال احمد عاطف مصري ايطالي إن كل السياح الإيطاليين يعرفون خليج نعمة ويقبلون علي زيارته وقضاء السهرات الخاصة بهم فيه وله فيه ذكريات عاشوها خلال زيارتهم السابقة لشرم الشيخ .
 

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خليج نعمة يعود سابق عهده خليج نعمة مدينة شرم الشيخ شرم الشيخ الحركة السياحية

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