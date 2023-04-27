راكب آلي مصنوع بالإمارات .. روبورت يشعل سباقات الهجن وينهي المخاطر|شاهد

يشعل سباقات الهجن ويجعلها أشد منافسه وأقل مخاطره وعن طريقه تدار سباقات الهجن عن بعد بواسطة التحكم الالي .. إنه روبوت الراكب الآلي الذي حل مكان الأطفال البدو الذين كانوا يتعرضون للسقوط من الجمال اثناء سباقات الهجن في المضمار .



وخاصة بعد إنشاء مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ وسباقات الهجن اليوم في العريش .



وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو تقنيه الراكب الآلي " الروبوت " الذي يصنع في دولة الإمارات ويوزع في كل الدول العربية التي تجري سباقات الهجن .

وقال عبد الله أبو احمد من قبيلة مزينة بجنوب سيناء أحد من يقومون بتوفير هذه الأجهزة للهجانة جانب من تفاصيلها بقوله، أن ثقافة وفرضية أن تقاد الهجن خلال السباقات بالراكب الآلى أصبحت أمرا واقعا فى ميادين الهجن المصرية وبدأت منذ قرابة 4 سنوات .

أضاف أن كل جهاز عبارة عن وحدة آلية يتم تحريكها الكترونيا من بعد، مكوناتها على نمط "الشنيور" يحرك آليا عصا تربط به وتدور بسرعات مختلفة لتلسع ظهر الجمل لحثه على السير أو توجيهه .

وقال إن هذه الأجهزة يتم توفيرها فى السوق المصرى الهجانة مستوردة من دولة الإمارات التى فيها تصنع نظرا لأهمية وقوة فعاليات رياضة سباقات الهجن هناك .

وأشار إلى أن الهجن فى مصر أصبحت تعتمد عليه وكل صاحب جمل يتسابق يوفره له حيث أصبح هذا شرطا لدخوله ميدان السباق والتنافس على حصد الجوائز، فثمن الجهاز لا يقل عن 12 ألف جنيه مصرى، ويتم توفيره بكافة مشتملاته .

وأوضح أن الجهاز منوع حيث إن لكل جمل قدرة تحمل له جهاز خاص بها وأنه مع زيادة الاهتمام برياضة سباقات الهجن فى مصر أصبح الهجانة حريصين على توفيره .

وقال إن توفير الراكب الآلى الهجانة فتح فرص عمل لكثير من الشباب لافتا إلى انه فى هذا المجال تم له واصدقائه توفير 5 فرص عمل لشباب يقومون بتوفير هذه الأجهزة ومستلزمات الهجن الأخرى فى كل سباق .

وأشار إلى أن هذه المستلزمات منها حبال تشد وتربط بها الأجهزة والشعار وهو قطعة قماش عليها يرسم شعار كل صاحب مجموعة هجن لتعرف انها ملكه .



ومن جانبه أكد عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، انه دعمًا للهجانه وحرصا على توفير أجهزة لهم، تم خلال العامين الأخيرين توفير كميات منها مجانا لأهل الإبل بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى، لافتا إلى أن رياضة سباقات الهجن فى مصر أصبحت رياضة مصرية رسمية ضمن الرياضات ولها اتحاد وأندية، وبالتالى تخضع لمعايير فنية لتنظيمها ومن بين هذه المعايير استخدام الراكب الآلى وهو مايلتزم به الهجانة المصريين فى كل الميادين .

أضاف انه يتوقع خلال فترات قادمة ومع فرص الطلب عليها أن يصنع فى مصر محليا، ويكون رافد جديد يفتح أبواب رزق لكثير من الشباب ضمن روافد متعددة فتحتها رياضة سباق الهجن فى مصر بينها على سبيل المثال العمل فى التدريب والتعليف والنقل وتوفير احتياجات الهجن واحتياجات عزب الهجانة.

وكانت انطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من سباقات الهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي ال٤١، بحضور وزير الشباب والرياضة ، ووزيرة الثقافة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ويتخلل المهرجان تقديم فقرة فنية غنائية ، واستعراض الهجن المشاركة في السباقات ، حيث تقام الشوط الأول من سباق الهجن، بمشاركة عدد من القبائل العربية كما سيتم افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض لفرقة العريش الشعبية وفرقة الثقافة الاستعراضية.



الراكب الآلي الروبوت

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