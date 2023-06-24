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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكاديمي: حكم الإخوان كان يسعى لتحقيق مطامع الجماعة .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن الشعب المصري على مدار تاريخه كان يتحمل أي نظام يحكم الدولة، ولكنه لم يقدر أن يترك الإخوان في الحكم لأكثر من عام.

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وأضاف "شقرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن الشعب أدرك جيدا أن حكم الإخوان الإرهابي، كان يسعى لتحقيق مطامع الجماعة وليس لتحقيق المصلحة العليا للشعب.

وتابع: هناك العديد من الأفعال أقدم عليها الإخوان الإرهابيين أثارت مشاعر الشعب ضدهم، كما أن الشعب أدرك جيدا أن الذي يحكم مصر هو مكتب الإرشاد وليس الرئيس مرسي.

أوضح شقرة، أن فترة حكم الإخوان شهدت حالة من الانفلات الأمني، والتقرب من قتلة الرئيس الراحل أنور السادات، واستبعاد العناصر ذات الكفاءة، كلها أمور جعلت الشعب المصري ينفر من حكمهم، ونزل الشعب بمختلف فئاته وأطيافه الشارع للمطالبة برحيل هذه الجماعة.

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