بطرس دانيال: المشاركون في ثورة 30 يونيو كانوا خائفين على وطنهم.. فيديو

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الشعب المصري الذي كان خائفا على مصر ومحبا لها هو من شارك في ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري دائما يمتلك الحكمة، ويبان معدنه في الأوقات الصعبة والعصيبة.



ولفت الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إلى أن المواطن يضحي من أجل بلده وباقي الشعب المصري، لافتا إلى أن المواطنين منذ 2013 يقفون إلى جوار بلدهم ويدركون أن أي أزمة أخرى ستمر.