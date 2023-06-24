أحمد مجاهد: جماعة الإخوان تنظيم سياسي لا علاقة له بالدين

أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن جماعة الإخوان تنظيم سياسي صريح لا علاقة له بالدين.

وقال خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،:" سرعان ما اكتشف الشعب أن الأخوان الملسمين تنظيم سياسي صريح لا علاقة له بالدين ويعمل فقط علي تسيس الدين، وأن تحسست الخطر بحكم عملي في السينما والمسرح والشعر والفنون الشعبية وكانت كل هذه مخاطر تهدد الجماعة الارهابية".

أضاف أن جماعة الإخوان لهم يد طولي في النشر، لأن الترقي في المراتب الإخوانية تعتمد علي قراءة كتب ومناقشتها مع الأخوة، ولذلك كانوا مسيطرين علي صناعة النشر بشكل كبير جداً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.