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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا بـ 150 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، وحققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً ويستمر انتاجها حتى الآن.

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وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

مواصفات السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

حصلت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات SOHC بنزين، ويأتي المحرك بقوة 101 حصان ويحقق سحب جيد واداء مميز على الطرق ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 

وتتوفر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 مع ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويمكن للسيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

تحقق السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998  كفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط 5 لتر لكل 100 كم للنسخة المانيوال، وفي النسخة الاوتوماتيك يرتفع الاستهلاك الي 11.7 لتر لكل 100 كم للنسخة الاوتوماتيك

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 “مستعملة”

 

بلغ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 سكودا اوكتافيا سكودا اوكتافيا سكودا اوكتافيا A4

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