عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس حصول نادي بيراميدز، على توقيع، سيف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك.


وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،  إن سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك وقع في وقت سابق بالفعل مع نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، واللاعب حصل على مقدم التعاقد من بيراميدز، والأمور قد حُسمت بتوقيعه .
 

وأوضح حتحوت، إنه برغم ظهور سيف جعفر داخل نادي الزمالك في فيديو ، وأعلن خلاله مرتضى منصور عن تجديد اللاعب لـ 4 سنوات مع الفريق الأبيض، إلا أن سيف فاروق جعفر لم يوقع على عقود التجديد مع نادي الزمالك أثناء جلسته مع مجلس إدارة النادي، إذ تم الاتفاق على كافة التفاصيل دون توقيع.
 

وأضاف حتحوت، أن بيراميدز قد يفكر في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك، ولكن اللاعب لم يخطرهم بذلك من الأساس حتى الآن.
 

وتابع حتحوت، أن سيف فاروق جعفر لم يتواجد في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك اليوم، وغاب عن حضور التمرين بالحصول على إذن من قبل الجهاز الفني.
 

وأشار حتحوت، إلى أن رد نادي الزمالك، على توقيع سيف فاروق لبيراميدز، الآتي: "لن يستطيعوا تسجيله".

بيراميدز سيف فاروق جعفر الزمالك نادي الزمالك نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

استبعاد 7 نجوم | قائمة الأهلي لمواجهة السويس في كأس مصر

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

مُتغيب منذ 8 أيام.. العثور على مدرس غارقًا في ترعة بشبين الكوم

خد إذن أوسوريو | مصدر بالزمالك يعلن خبرًا مهمًا عن سيف جعفر

ترشيحاتنا

الكرملين: لا ملاحقة قضائية لمقاتلي فاجنر

موعد إعلان الأهلي تجديد عقد محمد شريف

ميدو: البعض يحاول الوقيعة بيني وبين مرتضى منصور

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية

مفاجآت جديدة في أزمة محمد عواد مع الزمالك .. فيديو

وزيرة التخطيط عن طرح الشركات الحكومية للبيع: عندنا أخبار نعلنها بعد العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ