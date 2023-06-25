الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس حصول نادي بيراميدز، على توقيع، سيف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك.



وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك وقع في وقت سابق بالفعل مع نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، واللاعب حصل على مقدم التعاقد من بيراميدز، والأمور قد حُسمت بتوقيعه .



وأوضح حتحوت، إنه برغم ظهور سيف جعفر داخل نادي الزمالك في فيديو ، وأعلن خلاله مرتضى منصور عن تجديد اللاعب لـ 4 سنوات مع الفريق الأبيض، إلا أن سيف فاروق جعفر لم يوقع على عقود التجديد مع نادي الزمالك أثناء جلسته مع مجلس إدارة النادي، إذ تم الاتفاق على كافة التفاصيل دون توقيع.



وأضاف حتحوت، أن بيراميدز قد يفكر في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك، ولكن اللاعب لم يخطرهم بذلك من الأساس حتى الآن.



وتابع حتحوت، أن سيف فاروق جعفر لم يتواجد في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك اليوم، وغاب عن حضور التمرين بالحصول على إذن من قبل الجهاز الفني.



وأشار حتحوت، إلى أن رد نادي الزمالك، على توقيع سيف فاروق لبيراميدز، الآتي: "لن يستطيعوا تسجيله".