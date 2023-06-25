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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تختبر Ioniq 5 N الكهربائية الجديدة.. فيديو

Ioniq 5 N
Ioniq 5 N

أطلقت هيونداي أحد أكبر الحملات الدعائية في تاريخها لسيارة Ioniq 5 N الكهربائية الجديدة، ودخلت السيارة الكهربائية ذات الأداء الأول للعلامة التجارية مرحلة الاختبار النهائية في ألمانيا في نوربورجرينج، حيث يتم تقييم جميع منتجات N قبل طرحها للبيع، تمتلك شركة صناعة السيارات أيضًا المركز الفني الأوروبي الخاص بها هناك.

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Ioniq 5 N

أكملت هيونداي Ioniq 5 N اختبار التحمل لمسافة 10000 كيلومتر (6213 ميل) على الحلبة ويتم دفعها حاليًا في تقييم كامل الخانق بنفس الطول، تم إخبارنا أن مهندسي هيونداي قاموا بتركيب أقراص مكابح أكبر بحجم 400 مم وما يسمى بـ N e-Shift لتقليد ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات والقابض المزدوج الموجود في طرازات N المزودة بمحرك احتراق. 

Ioniq 5 N

يحتوي Ioniq 5 N على ثمانية مكبرات صوت داخلية وسماعتين خارجيتين لإعداد N Active Sound + مع ثلاثة سمات صوتية: Ignition و Evolution و Supersonic، الأول يقلد محرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني من سيارة Nتعمل بالطاقة التقليدية ، مكتمل بالملوثات العضوية الثابتة والدوي، يأخذ Evolution بعد "الصوت الإلكتروني" من N 2025 Vision Gran Turismo Conceptو RN22e، بينما يجعل Supersonic صوت المحرك وكأنه طائرة مقاتلة.

Ioniq 5 N

بالنظر إلى الفيديو، يمكن رؤية سيارة Ioniq 5 N التي تعمل بسرعة 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة) عند نقطة واحدة، بعد أن تكمل دورة نوربورجرينج، لا تصبح البطارية ساخنة للغاية حيث تظهر الشاشة الرقمية أنها تصل إلى 42 درجة مئوية (107.6 درجة فهرنهايت)، وقرر سائق الاختبار القيام بدورة أخرى، ويبلغ طول المسار 12.9 ميلاً (20.8 كيلومترًا).

Ioniq 5 N

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة ، قبل العرض العالمي الأول المقرر إجراؤه في 13 يوليو في مهرجان جودوود للسرعة، حيث سيرتفع إلى أعلى التل الشهير.

Ioniq 5 N هيونداي IONIQ نوربورجرينج المانيا جودوود

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