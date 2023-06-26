دعاء يوم التروية.. كلمات وأدعية ينصح بها العلماء

دعاء يوم التروية.. ليس لمناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، وفي مزدلفة ومنى أدعية مخصصة، لابد منها، بل يشرع للمؤمن أن يدعو ويذكر الله، وليس هناك حد محدود، فيذكر الله بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يردد مثل هذا الذكر، ويدعو بما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة، وينجيه من النار، يسأل الله له ولوالديه المغفرة والرحمة».

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا جاء يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة تبدأ مناسك الحج، فإذا كان الحاج في المدينة المنورة يحرم من "أبيارعلي" كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الحاج في مكة فليحرم من محل إقامته "الفندق"، وإذا كان في جدة فله أن يحرم من جدة أو يذهب إلى مكة ويحرم من الفندق.

وأضاف جمعة في تصريح تلفزيونية، أن الحاج يتوجه إلى منى للمبيت وهذه سنة وليست واجبة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى منى للمبيت بها حتى يكون قريبا من عرفات ويتزود بالمياه.

وتابع المفتي السابق: أنه يجوز للحاج التوجه إلى عرفات مباشرة دون المكوث بمنى وفور وصول عرفة يتبع الإمام فيصلي الظهر والعصر جمعا ثم يخرج من مسجد نمرة ليقف بعرفة بعد الانتهاء من الصلاة لأن مسجد نمرة أو عرنه كما يطلقون عليه الموجود بعرفات خارج نطاق عرفات وبعض الحجاج يمكثون به طوال اليوم وهؤلاء حجهم باطل لأنه لم يقفوا بعرفة.