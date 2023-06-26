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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الأفضل والأحلي.. طبيبة تكشف الفرق بين أنواع اللحوم

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور ترد فيه علي سؤال البعض عن الفرق بين أنواع اللحوم.

 اللحم البتلو:

هو لحم العجول الرضيعة التي تتغذى على اللبن و منتجاته، ويتراوح عمرها بين 3 أسابيع، 14 أسبوعا، وأفضلها يتراوح عمرها بين 4، 8 أسابيع. أما التي يقل عمرها عن 4 أسابيع فيكون لحمها ضعيف الطعم غير متماسك باهت اللون، وإذا زاد عمرها عن العام تفقد مميزات اللحم البتلو الجيد وتغلظ أليافها، وفي نفس الوقت لا تصل إلى جودة اللحم الكندوز ( العجل البالغ ) .
 

اللحم البتلو الجيد لونه وردي ( أحمر فاتح ) قليل أو معدوم الدهن و هذا يجعله متوسط الليونة، كما ترتفع به نسبة الماء و النسيج الضام اللين، ولذا ينقص وزنه بالطهي أكثر من الكندوز ولكنه يعطي عند سلقه مرقا جيدا فاتح اللون.

اللحم الكندوز :

- هو لحم العجول والأبقار البالغة ( أكثر من سنة )، واللحم الكندوز الجيد لونه أحمر زاهي إلى أحمر قرمزي قاتم، ويزيد اللون قتامه كلما كبر سن الحيوان. كما أن أليافه تكون دقيقة متماسكة غير رخوة، ويتخللها كمية متوسطة من الدهن ( معرق ) وهي التي تكسبه الليونة المرغوبة .

 أما لحم العجول الكبيرة السن خشن الألياف وعظامه شديدة الصلابة وتكثر به نسبة النسيج الضام الجامد الذي لا يلين بسهولة .

لحم الضاني:

- هو لحم الخراف و ينقسم إلى لحم الحمل الصغير ، ويذبح عادة بين الأسبوع العاشر والثاني عشر من عمره، ويتميز لحمه بلون أحمر فاتح ودهن قليل أبيض، وعظامه رقيقة سهلة الكسر محمرة اللون، وعندما يبلغ العام يسمى حولي اي حول أي عام

أما الأكبر سنا عن ذلك فيسمى ضأن، ويذبح من الشهر الثاني عشر إلى السنتين من عمره.

 لحم الماعز :

- ويعرف لحم الماعز بالنيفة، وغالبا يقتصر تقديم هذا النوع من اللحم على المطاعم المتخصصة في تقديمه مشويا.

= اللحم الجملي : يستهلك بكميات كبيرة في الأحياء الشعبية وفي الأرياف بصفة خاصة.

 

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