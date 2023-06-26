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مرأة

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

صدى البلد

ردت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، على بعض أسئلة ربات المنزل وعن رغوة الشوربة وهل هو مفيد ومتى يتم التخلص منه؟.

وقالت سماح نوح، هذه الرغوة تسمي الزبد أو الرغوة والحقيقة هو له اكتر من دلالة ومن خلالها يمكن الحكم عليها هل هي مفيدة أم لا .. أولا يظهر على سطح الشوربة للحم السليم أو الدواجن السليمة الخالية من الأمراض واللون الطبيعي له هو لون الشوربة نفسها يعني مصفر أو دهبي، وليس له أي روائح كريهة وهو عبارة في الحالة دي عن عصارة بروتين اللحم بعد السلق وهنا بيكون مفيد جدا وكميته بسيطه .


طيب لو لونه بني  غامق أو مسود وتسبب في عكارة الشوربة وكميته كتير زي تفل الشاي كدا وله ريحة مش لطيفه 
فدا دليل علي أكتر من حاجة 
إما حضرتك كنت مخزنة اللحمة أو الفراخ مش مشطوفة كويس أو متصفيه كويسة من بواقي الدم اللي فيها ، وكمان ما سيبتهاش تفك قبل الطبخ لأنها لما تفك هتديها فرصة تنزل بواقي الماء والدم مع كريستالات التلج لما يدوب .

إنما السلق مجمدة باللي فيها بيكون سبب  في ظهور الريم الفاسد دا ، أو إن اللحوم من مصدر مش سليم أو مدبوحة مريضة خارج مجزر ولم يتم النزف كاملا، وفي الحالة دي الريم واللحم كله لا يصلح لاي اكل ، كمان كميته وشكله بيتخلف حسب الحيوان . 

يعني بسيط في البتلو ورايق، عن أنه اغمق شوية في اللحم الكبير 
يعتبر علامه مميزة جدا لو فيه غش تجاري وبيع لحوم حمير بيكون زيتي وله ريحة الاسطبل وكمان عليه فقاقيع زي الغراوي .

واحيانا لو طبختي بط مثلا او لحم دسم فالريم بيكون معاه الدهون اللي ساحت دي وقتها لو مافيش ريحة 
مجرد ما الحلة تبرد هتلاقي الدهن بما فيه عمل طبقة جامدة ع السطح وتقديري تشيليها خالص . 

الدكتورة سماح نوح الدكتورة اللحم اللحوم الارشاد البيطري

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