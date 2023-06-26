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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

صدى البلد

تعد حلويات اللحوم مثل الممبار والطحال والفشة والكرشة من اكلات العيد التي يتناولها الكثير من المصريين.

ونشرت الدكتورة رشا رشدي أخصائي التغذية، على صفحتها الشخصية منشور ، قالت فيه: الكثير منا يحب الممبار وكبدة وفشة وكرشة وطحال واللسان والقلب والكلاوى والمخاصى والكوارع والمخ.

 وأشارت إلى أن الأحشاء الداخلية  غنية جداً بالحديد وحمض الفوليك وفيتامينات ب المركب والزنك والسيلينيوم وڤيتامين أو الكولين والكولاچين والنحاس  ، و كل ده له فوايد لعلاج الأنيميا و تقوية المناعة وزيادة الخصوبة وأيضاً الكولاچين مفيد للبشرة.

ومع ذلك تناولها بشكل مفرط و مكثف فى خلال أيام العيد غير محبذ لكل من يعانى من النقرس و الكوليسترول العالى و أيضاً الحوامل، لأنها بتحتوى على دهون ونسبة الكوليسترول فيها أعلى بكتير من اللحمة.

والإكثار من تناول الطحال والكلاوى والكبدة يؤدى لتراكم المعادن الثقيلة  وترسبها فى الجسم ( راجع بوست المعادن الثقيلة).

ولابد من تنظيف الكرشة والممبار جيداً   بالملح والليمون والخل والبيكنج صودا ولابد من طهيها جيداً ، كل الأحشاء الداخلية لابد من طهيها جيداً حتى لا تنتقل منها الميكروبات للإنسان، ولا يفضل تخزينها نيئة فى الفريزر  
وبالمناسبة الكرشة غنية بالكالسيوم والألياف.

الكرشة والممبار الكوارع الكلاوي كبدة وفشة

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