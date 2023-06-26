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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: الجمهورية الجديدة تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه

احتفالا بـ 30 يونيو.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين ومركزي شباب بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المنشآت التعليمية والرياضية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد رمضان سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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وقال المحافظ أن الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، ومن ثم كان الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة من خلال التوسع في بناء وتطوير المدارس بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة، إلى جانب التوسع في إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب والتي تسمح بممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة الشبابية للنشء والشباب.

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وأوضح رحمي أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

وافتتح المحافظ أعمال التوسعات بمدرسة طنطا الإعدادية بنات بحي أول طنطا، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مدير هيئة الأبنية عن الأعمال التي بدأت 24 يوليو 2022 وشملت بناء مبنى مكون من أرضي و أربع أدوار على مساحة 3612م2 ويضم 7 فصول للمرحلة الإعدادية إلى جانب غرف وحجرات المعلمين والشبكات وذلك بإجمالي تكلفة 2,9 مليون جنيه، وعلى هامش الافتتاح شهد المحافظ عدد من الفقرات الغنائية والفنية والرياضية التي قدمها طلاب المدرسة.

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كما افتتح محافظ الغربية أعمال التوسعات بمدرسة عمرو بن العاص والمقامة على مساحة7292 م2  بإجمالي  تكلفة 5.7 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 21 فصل ما بين 6 فصول رياض أطفال و15 فصل دراسي إلى جانب غرف المصادر والحاسب الآلي والشبكات وغرف المعلمين والإدارة.

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وفي سياق آخر استكمل رحمي الافتتاحات، بافتتاح أعمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب منشأة جنيدي بمركز طنطا والمكون من دوين على مساحة 110 متر مربع بإجمالي تكلفة 2.5 مليون جنيه، كما شاهد عدد من الفقرات الرياضية التي قدمها أعضاء المركز في ألعاب كرة القدم والكاراتيه.

واختتمت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب قرية حصة شبشير والذي تم إحلاله وتجديه بتكلفة 630 ألف جنيه لخدمة أبناء القرية، كما شاهد المحافظ عدد من العروض الرياضية التي قدمها أعضاء المركز.

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30 يونيو 100 يوم صحة الأبنية التعليمية الارتقاء بجودة التعليم التربية والتعليم الأنسان المصري الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الخدمات التعليمية الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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