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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البورصة : ارتفاع 30EGX الرئيسي لأعلى أداء في المؤشرات العربية

صدى البلد

التقى أمس الأحد، الموافق 25 يونيو 2023، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد على 10 من رؤساء كبرى الشركات المقيدة والأعضاء في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وذلك في اجتماع افتراضي تم تنظيمه عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

بدأ الدكاني الاجتماع بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة عناصر السوق وخص بالذكر الشركات المقيدة من جميع الفئات، وأشار إلى الاجتماعات السابقة التي نظمتها البورصة مع الشركات المقيدة وأكد أنه جاري تنظيم عدد من اللقاءات الأخرى لتضم أوسع مشاركة ممكنة منها.

واستعرض الدكاني أداء البورصة المصرية في الفترة الماضية حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 30EGX بنسبة كبيرة منذ بداية العام جعلته الأعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية، وأيضا ارتفع إجمالي رأس المال السوقي للشركات المقيدة بشكل كبير مقارنة بقيمته في بداية العام، كما بلغت إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 ما يزيد على 242 مليار جنيه مقارنة بـ 141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.


كما ناقش الدكاني مع الحاضرين محاور العمل في الفترة القادمة وأهمية التطوير المستمر للإفصاحات الصادرة عن الشركات المقيدة ورفع درجة جودتها، وكذلك أكد على أهمية التواصل المستمر والشفافية مع كافة المساهمين وكافة أصحاب المصالح في الشركات (Stakeholders)، واستعرض رئيس البورصة البرامج التدريبية التي بدأت إدارة البورصة -مؤخرا- في تقديمها لمسئولي علاقات المستثمرين وذلك لرفع مستويات أدائهم. 


وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الشركات المقيدة مع قطاعات البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا حيويا لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لهذه الشركات مما سيؤدي –مع الوقت -إلى تعظيم  الاستثمارات المؤسسية واقتراب أسعار تداول أسهم تلك الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

وكذلك ناقش الحاضرون الخطوات المقترحة لتغيير الصورة الذهنية النمطية لسوق الأوراق المالية والآليات اللازمة لتعديل الخطاب الموجه للمستثمرين ليعكس التطور والتغير الذي حدث في الأسواق، كذلك تقدم الحاضرون بمقترحاتهم فيما يتعلق بالجهود الترويجية لاستقطاب المستثمرين الجدد من كافة مناطق الجمهورية ومن جميع الفئات.
 

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