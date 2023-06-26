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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خامات رديئة.. برلماني يكشف سبب انهيار عقار الإسكندرية

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

علق إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ على انهيار عقار في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

 

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وقال إيهاب زكريا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  أسباب انهيار العقار معروفة للجميع".

 

 وأضاف إيهاب زكريا :"  العقار تم إنشاؤه في السبعينيات والثمنانينيات التي كان يتم استخدام فيه فيها مواد بناء ردئية ".

 

 وتابع إيهاب زكريا:" نحتاج إلى حلول اجتماعية اقتصادية لقاطني العقار المنهار بالإسكندرية ".

 

وشهدت محافظة الإسكندرية بمنطقة سيدى بشر بالمنتزة انهيار عقار مما دفع عدد من النواب لتقديم طلبات احاطة بشأنه وأمر المستشار على جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الواقعة.

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