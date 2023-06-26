جامعة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بمستشفياتها لاستقبال ضحايا عقار سيدي بشر المنهار

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، كلا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، اليوم لاستقبال الحالات الناجمة عن إنهيار عقار سيدي بشر.

ووجه رئيس جامعة الاسكندرية بضرورة أن تكون المستشفيات الجامعية علي أهبة الإستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة الناجمة عن العقار المنهار، واستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه بمراجعة توافر الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات وبنوك الدم وكذلك نوباتجيات السادة أعضاء الكادر الطبي وخلافه، وكذلك جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع أي حوادث أو حالات طارئة خلال فترة إجازة العيد.