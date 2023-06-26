كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

لحظات معدودة حولت واحدا من أكبر وأشهر العقارات بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية إلى كتلة تراب وسط هولٍ وفزع رهيب، حيث تسيد الهرج والمرج الموقف؛ وكادت عشرات الأرواح تزهق لولا أن القدر حال بينهما وبين الهلاك "تدخل عناية الله أنقذت سكان العقار الذين فروا هاربين، بعدما انهار فجأة من الموت المحقق".

عقار الإسكندرية

وارتفع عدد المصابين في حادث انهيار عقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة ، بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، إلى أربعة مصابين بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار، وتم نقلة المستشفى لتلقى العلاج، كما يجرى البحث عن آخرين مفقودين وفقا لروايات شهود عيان يصل عددهم نحو 10 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة ميامي شارع خليل حمادة، وعلي الفور أمر مدير الأمن بانتقال قوات الإنقاذ البري والتنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة ومرفق الإسعاف.

وكشف الفحص أن الانهيار وقع في منطقة فلمنج بدائرة القسم أول الرمل ، وتسبب في تحطيم سيارتين تصادف وجودهما أسفله ، فيما جرى إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان لفحص سلامة المباني ورفع الأنقاض.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع انهيار عقار بحى المنتزة أول، مشيرا إلى أن العقار مكون من أرضى و13 طابق بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزة أول.

وأضاف اللواء الشريف أن العقار به انشطار نصفى أفقى رأسى وحتى الآن يوجد مصاب واحد، مضيفا بان العقار معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة لوجود قرار بازالة الطابق الأخير مخالف، ويجرى بالتنسيق مع الحماية المدنية البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض للتأكد من وجود عالقين أسفله، موضحا أن 10 مستشفيات جاهزة لاستقبال أى حالات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي، ودفعت وزارة الصحة بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وقالت أحد قاطني عقار الإسكندرية المنهار اليوم الإثنين، أنها تمتلك أحدى الشقق السكنية في عقار الإسكندرية المنكوب والعناية الإلهية انقذتها من الموت المحقق، موضحة أنه في حوالي الساعة التاسعة صباحا وفي أثناء نومها سمعت صوت إغاثة وصراخ باصوات عالية، على الفور خرجت مسرعة من العقار إلى الشارع قبل لحظات من الانهيار، و العقار مكون من 13 طابقا وكل طابق 6 شقق باجمالى 78 شقة.

وأضافت الناجية، أن العقار انشطر نصفين جزء منه مازال قائما والسكان هربت وأما الجزء الآخر فانهار على السكان الذين بداخله، و العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

الشهود العيان

وقال أحد جيران عقار اسكندرية المنهار اليوم، أن المقاول الذي بنى عقار الإسكندرية المنهار صباح اليوم أسس طابق كامل مكون من 4 شقق دون علم قاطني العقار، غير كونه دائم الوعود باشياء والقيام باشياء أخرى تخالف أقواله وتتنافى مع وعوده تماماً.

وأضاف الشاهد في في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المقاول قبل 10 أيام من انهيار العقار كان يبنى طابق جديد كامل ومكون من 4 شقق سكنية بمساحات مختلفة، وعندما واجهه السكان بخطورة ما يقوم به، أوهمهم أنه يقوم بإصلاحات وترميمات في المناور والمداخل، وانهارت اليوم في الحادث إحدى الشقق السكنية التي قام المقاول بإنشائها موخرا، والشقق الثلاثة المتبقية تعاني من التصدع ومهددة بالانهيار أيضًا.

وتابع: العقار كان يؤجر خلال موسم الصيف للعديد من الوافدين من مختلف المحافظات بأسعار مبالغ فيها قد تصل إلى 500 جنية يومياً، موضحاً أن العقار المنهار يتكون من 13 طابق بإجمالي عدد شقق سكنية 78 وحدة في العقار.

ووجه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة عقار اسكندرية المنهار اليوم، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، كما تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وتقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئس مجلس النواب، وموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية أن نكون أمام استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، بعد حادث عقار اسكندرية المنهار اليوم.

ومن جانبها، تحركت مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم على الأرض.

وقال محمد شعبان، منسق عام "حياة كريمة" في الإسكندرية، إن مؤسسة "حياة كريمة" قررت صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية، بقيمة 25 ألف جنيهًا لكل أسرة مستحقة، لحين تدعيم الموقف بشكل كامل ونهائي.

وأضاف أنه بمجرد الإبلاغ عن الحادث انتقلت المؤسسة لموقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور، ويتواجدوا حاليًا مع فرق الإنقاذ لمحاولة انقاذ الموقف على الأرض، والعقار من العقارات التي يتم تأجيرها للمصطافين، ويوجد أسفله سوبر ماركت وكافيه، ولم يتم حصر أعداد الإصابات والوفيات بشكل نهائي حتى الآن.

عقار الإسكندرية

عقار الإسكندرية