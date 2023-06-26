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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك فورى من حياة كريمة لدعم الأسر المتضررة من سقوط عقار الإسكندرية

صدى البلد

في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الاسكندرية المنهار، حيث انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.
فيما قررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة ٢٥ ألف جنية لكل أسرة من أُسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار .
حيث شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.

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