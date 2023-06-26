التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، إن جميع المسئولين في المحافظة متواجدين فى محيط العقار المنهار في منطقة سيدي بشر، وهناك غرفة عمليات متكاملة للتعامل مع الحادث من جميع جوانبه.

وأضافت “جلالة” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن محافظ الإسكندرية تواجد في موقع الحادث بعد وقوعه فورًا، إضافة إلى جميع الجهات المعنية والأمن، مثل الصحة والحي والتضامن والمهندسين والاستشاريين والإسعاف وغيرهم.

وتابعت أن جميع السكان خرجوا من العقار ماعدا مصاب واحد، لافتة إلى أن العقار كان أغلبه من المصطافين، لكن كانت هناك بعض الأسر التي تسكن فيه.

وعقبت: " نقدم وجبات وعصائر واستراحات لهم حتى يتم توفير أماكن للإسكان لهم، كما نصرف مساعدات مالية فورًا"، موضحة أنه فى حالة وجود متوفي جراء الحادث فإن أسرته تحصل على 50 ألف جنيه، كما يتم دعم المصابين وفقا لما يرد فى التقرير الطبي.