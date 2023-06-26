عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

العقار المنهار
العقار المنهار

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، إن جميع المسئولين في المحافظة متواجدين فى محيط العقار المنهار في منطقة سيدي بشر، وهناك غرفة عمليات متكاملة للتعامل مع الحادث من جميع جوانبه.

وأضافت “جلالة” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن محافظ الإسكندرية تواجد في موقع الحادث بعد وقوعه فورًا، إضافة إلى جميع الجهات المعنية والأمن، مثل الصحة والحي والتضامن والمهندسين والاستشاريين والإسعاف وغيرهم.

وتابعت أن جميع السكان خرجوا من العقار ماعدا مصاب واحد، لافتة إلى أن العقار كان أغلبه من المصطافين، لكن كانت هناك بعض الأسر التي تسكن فيه.

وعقبت: " نقدم وجبات وعصائر واستراحات لهم حتى يتم توفير أماكن للإسكان لهم، كما نصرف مساعدات مالية فورًا"، موضحة أنه فى حالة وجود متوفي جراء الحادث فإن أسرته تحصل على 50 ألف جنيه، كما يتم دعم المصابين وفقا لما يرد فى التقرير الطبي.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الاسكندرية منطقة سيدي بشر العقار المنهار الجهات المعنية مساعدات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انفراجة.. الكشف عن موعد بدء مفاوضات السلام الرسمية بشأن أوكرانيا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ