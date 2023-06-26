وزير الصحة يوجه برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال إصابات العقار المنهار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك 12 سيارة إسعاف متواجدين في مكان الحادث، ومازال حتي تلك اللحظة يتم التعامل مع الإصابات.

وتابع أنه حتي تلك اللحظة مازال لم يتم حصر أعداد الإصابات، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء والتعامل مع الحادث، وأعمال الإنقاذ جارية.