حياة كريمة بالإسكندرية: صرف تعويضات للأسر المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر

قال محمد شعبان، منسق عام "حياة كريمة" في الإسكندرية، إن مؤسسة "حياة كريمة" قررت صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة من انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية، بقيمة 25 ألف جنيهًا لكل أسرة مستحقة، لحين تدعيم الموقف بشكل كامل ونهائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بمجرد الإبلاغ عن الحادث انتقلت المؤسسة لموقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور، ويتواجدوا حاليًا مع فرق الإنقاذ لمحاولة انقاذ الموقف على الأرض.

وتابع أن العقار من العقارات التي يتم تأجيرها للمصطافين، ويوجد أسفله سوبر ماركت وكافيه، ولم يتم حصر أعداد الإصابات والوفيات بشكل نهائي حتى الآن.

