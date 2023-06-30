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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 يونيو على الشاشة الصغيرة.. الاختيار كشف الخبايا والداعية رصدها بعد أسابيع

مسلسلات ناقشت 30
مسلسلات ناقشت 30 يونيو

10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو ، والتى تعد حدث جلل فى حياة الشعب المصري ، ولان الدراما التليفزيونية، دائماً ما ترؤخ الى تلك الاحداث الهامة في عمر الوطن فقد قدمت اعمال رصدت هذا الحدث الهام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأن الثورات والأحداث الهامة تحتاج إلي وقت حتي يتم طرحها على الشاشة، فقد كانت الأعمال التليفزيونية ليست بكثيرة. 

وفى السطور التالية نرصد الاعمال التى ظهرت من خلالها ثورة 30 يونيو : 

 

الاختيار 3 : 

يعد مسلسل الاختيار 3 واحد من أهم الأعمال التى ناقشت ثورة 30 يونيو ، حتي انه عرض عدد من التفاصيل والوقائع التى ظهرت لاول مرة للمواطن المصري ، كما تم تتفيذه بشكل جيد للغاية على المتسوي الفني . 

وشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم  ياسر جلال أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا  وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

سره الباتع : 

لعل مسلسل سره الباتع، واحد من آخر المسلسلات التى ناقشت ثورة 30 يونيو ، وقد حرص العمل على ان يجعل مقارنة بين الاحتلال الفرنسي وحكم جماعة الاخوان .

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، وشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

 

الداعية : 

من أوائل الأعمال التى تناولت ثورة 30 يونيو ، حيث تم إنتاجه عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو ، وعرض عقب اندلاعها خلال شهر رمضان الكريم، وقام ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين أبرزهم هاني سلامة وبسمة وريهام عبد الغفور وأحد راتب ومن تاليف الكاتب مدحت العدل .

 

 

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