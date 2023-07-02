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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme.. اشتريه الآن

هبوط حاد في سعر أفضل
هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme ..متضيعش فرصة العيد واشتر

تستمر بعض المواقع في تقديم العروض أونلاين خلال موسم الأعياد، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي الرائد Realme GT2 Pro  بقيمة 315 يورو من موقع أمازون إيطاليا (أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيه مصري تقريبا)، في حين يصل سعره قبل التخفيض إلى 435 يورو. 

هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme ..متضيعش فرصة العيد واشتريه 

يستمر سعر هاتف ريلمي Realme GT2 Pro في الانخفاض مع تقدم عمر الهاتف، في حين أن الهاتف قد يكون عمره 18 شهرًا .

مميزات هاتف ريلمي Realme GT2 Pro 

 

هاتف ريلمي  Realme GT2 Pro الرائع جاء بشاشة نوع LTPO2 بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1 بسعر 435 يورو.  

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ويمكنك أيضًا الحصول على كاميرا في هاتف Realme GT2 Pro بدقة مذهلة 50 + 50 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme GT2 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع قدرة تحمل كبيرة تقدر ب 117 ساعة وشحن سريع بقوة 65 وات.

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