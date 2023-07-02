هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme.. اشتريه الآن

تستمر بعض المواقع في تقديم العروض أونلاين خلال موسم الأعياد، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي الرائد Realme GT2 Pro بقيمة 315 يورو من موقع أمازون إيطاليا (أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيه مصري تقريبا)، في حين يصل سعره قبل التخفيض إلى 435 يورو.

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يستمر سعر هاتف ريلمي Realme GT2 Pro في الانخفاض مع تقدم عمر الهاتف، في حين أن الهاتف قد يكون عمره 18 شهرًا .

مميزات هاتف ريلمي Realme GT2 Pro

هاتف ريلمي Realme GT2 Pro الرائع جاء بشاشة نوع LTPO2 بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1 بسعر 435 يورو.

ويمكنك أيضًا الحصول على كاميرا في هاتف Realme GT2 Pro بدقة مذهلة 50 + 50 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريلمي Realme GT2 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع قدرة تحمل كبيرة تقدر ب 117 ساعة وشحن سريع بقوة 65 وات.