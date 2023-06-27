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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نحر 1427 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور حاتم  أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، نحر 1427 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة.

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وأضاف " أنور"، أن تلك الذبائح انقسمت إلى، 549 عجل جاموس، و356 عجل بقري، و381 ضأن، و13 ماعز، و125 أبقار وجاموس كبيرة، و 3 جمال وذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أعداد متزايده من الحيوانات الوارده للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحه للإستهلاك الآدمي وخاليه من أي مسببات مرضية، وذلك استعدادا لعيد الأضحي المبارك وطول فترة العيد.

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الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور الحفاظ على البيئة بالغربية خلال 24 ساعة صاحب مخزن فترة العيد مدير مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية

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