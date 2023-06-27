نحر 1427 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، نحر 1427 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف " أنور"، أن تلك الذبائح انقسمت إلى، 549 عجل جاموس، و356 عجل بقري، و381 ضأن، و13 ماعز، و125 أبقار وجاموس كبيرة، و 3 جمال وذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أعداد متزايده من الحيوانات الوارده للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحه للإستهلاك الآدمي وخاليه من أي مسببات مرضية، وذلك استعدادا لعيد الأضحي المبارك وطول فترة العيد.

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